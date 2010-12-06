به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "تفسیر کشّاف زمخشری" اثر ابوالقاسم محمد خوارزمی زمخشری با ترجمه مسعود انصاری با حضور مترجم و جمعی از اندیشمندان و قرآن پژوهان عصر دیروز یکشنبه 14 آذرماه در انتشارات ققنوس رونمایی شد.

در این نشست حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق به بررسی جایگاه تفسیر کشاف پرداخت و گفت: دو ویژگی در مورد تفسیر کشاف برجسته و بارز است؛ یکی بحث بلاغت این اثر و دیگری بحث خردگرایی این تفسیر.

وی در ادامه به بررسی موضوع خردگرایی این اثر پرداخت و تصریح کرد: در تاریخ فرهنگ اسلامی در هر دوره‌ای که زمینه گفتگو و تعامل میان اندیشه‌ها وجود داشته شاهد رونق دانش هستیم. قرون چهارم، پنجم و ششم را می‌توان در زمره چنین اعصاری نام برد که به دوران طلایی علم کلام معروف هستند. این دوران دوران پرافتخاری در تایخ فرهنگ اسلامی بوده‌اند.

وی افزود: علت این امر این است که در بغداد امکان بحث و گفتگو وجود داشته است. تفاسیر گوناگونی در معتزله وجود داشته که از میان آنها تنها تفسیر باقیمانده تفسیر کشاف زمخشری است.

ایازی در ادامه با اشاره به خردگرایی تفسیر کشاف خاطر نشان کرد: اهمیت تفسیر کشاف در خردگرایی است و چند و چون کردن در مورد معنای آیات از ویژگی‌های این تفسیر است. این تفسیر نگاهی عقلانی و به دور از سطحی نگری به آیات قرآن دارد و همین عقلگرایی باعث مخالفت سلفیون با این تفسیر بوده است.

این محقق معاصر تصریح کرد: زمخشری در تفسیری موجز و فشرده مباحث چالش برانگیز فکری قرآنی را بیان کرده و با استفاده از زبان و ادب عربی عقلانی بودن آیات قرآنی و معناهای عقلانی آن را نشان داده است.

وی ترجمه این تفسیر را برای زمان کنونی با اهمیت خواند و گفت: اهمیت ترجمه این تفسیر در این است که امروز نیاز به قرائت خردگرایانه از دین داریم. در این صورت است که دین می‌تواند از خرافه‌گرایی و شعارگرایی رها شود و استفاده ابزاری از دین فراهم نشود.

کامران فانی: ترجمه کشاف دوران تازه‌ای را در ترجمه آثار عربی به فارسی می‌گشاید

در ادامه این مراسم آقای کامران فانی پژوهشگرع نویسنده و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به تاریخ ترجمه در ایران و اسلام، گفت: بعد از دوره اول شکوفایی ترجمه در اسلام و ایران که عصر دارالترجمه نام داشت، تقریباً تمامی آثار مهم یونانی، سریانی و هندی آن زمان به زبان عربی ترجمه شد. دوره دوم ترجمه در ایران خیلی پر رونق نبود چرا که بیشتر آثار مهم آن دوره به زبان عربی برگردانده شده بود و اهل فضل نیز به زبان عربی آشنا بودند و نیاز به برگرداندن آنها به زبان فارسی نبود.

وی افزود: در دوره سوم ترجمه در ایران که از 150 سال پیش شروع شد ترجمه خیلی اهمیت یافت و آثار مهم اسلامی به زبان فارسی برگردانده شد. البته در این دوره بیشتر آثار اروپائیان به زبان فارسی ترجمه می‌شد. کم کم نیاز به ترجمه آثار مهم عربی که بیشتر نویسندگان آن ایرانی بودند احساس شد که سابقه آن به 40، 50 سال گذشته باز می‌گردد. پیش از این دوره چنین نیازی احساس نمی‌شده است.

سرپرست دایرۀالمعارف تشیع در ادامه یادآور شد: از سالهای 40 و 50 شمسی به بعد شاهد ترجمه تفاسیر به زبان فارسی نیز هستیم. در این دوره شاهد ترجمه تفاسیری چون مجمع البیان و المیزان به زبان فارسی هستیم.

وی افزود: در ذهن بنده همواره بعید می‌نمود که کسی بتواند تفسیر کشاف را به زبان فارسی ترجمه کند چرا که زبان عربی این کتاب ثقیل است و مباحث زیادی در آن مطرح شده است. ترجمه این اثر و انتقال آن نثر شیوایی که زمخشری داشته بسیار سخت می‌نمود که احساس کردم مسعود انصاری در این کار موفق خواهد شد.

فانی در ادامه به ویژگی‌های یک ترجمه خوب پرداخت و گفت: برای یک ترجمه خوب لازم است که مترجم در وهله اول به موضوع آگاهی کافی داشته باشد و در مرحله بعد زبان مبدأ و مقصد را به خوبی بداند. آقای مسعود انصاری مترجم تفسیر کشاف دارای این ویژگی‌ها است. ایشان درس عربی را خوانده و با صرف و نحو زبان عربی و فقه و کلام نیز آشنا است که نشان از آگاهی وی به موضوع دارد. ایشان فرهنگ حقوق را نیز نوشته که نشان از آگاهی و شناخت او از علوم جدید و قدیم دارد که حاصل این آگاهی ترجمه کشاف زمخشری شده است.

فانی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از ترجمه تفسیر کشاف را دیده و ملاحظه کرده گفت: با آنکه تنها بخشی از این ترجمه را دیده‌ام ولی مطمئن هستم این ترجمه دوران تازه‌ای را در ترجمه اثار زبان عربی به فارسی باز خواهد کرد.