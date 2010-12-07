محمد رمضانی درباره کتاب‌های جدیدیش به خبرنگار مهر گفت: طرح اولیه رمان "الاکلنگ کودکی، ماشین هاچی کوچی" را برای گروه سنی نوجوان نوشته‌ام و بخش‌هایی از داستان هم کم و بیش نوشته شده است.

وی ادامه داد: این رمان فانتزی درباره آدم‌هایی که رویاهایشان را از دست داده و دچار زندگی سرد و بی‌روح شده‌اند. در داستان ما با بچه‌ای روبه رو هستیم که مادربزرگ عبوسش را مجبور می کند به کودکیش برگردد و در آنجا رویاهایی که گم کرده، پیدا کند.

نویسنده "مردی با چوب های زیربغل" با اشاره به اینکه این رمان اثری حجیم خواهد بود، بیان کرد: همچنین طرح یک رمان دیگر با نام "قاریشقا و پروفسور گیج و منگ" را در دست نگارش دارم که این هم داستانی فانتزی برای نوجوانان است و پیش‌بینی می‌کنم اثر حجیمی باشد که کار نگارش آن تا چند سال دیگر طول بکشد.

رمضانی درباره رمان "نفت می سوزد، آتش می سوزاند" که مدتی پیش در دست نگارش داست توضیح داد: این کتاب که درباره زندگی عین القضات همدانی است چند ماه پیش تحویل انجمن قلم ایران دادم ولی هنوز در مرحله بازخوانی است. این رمان برای گروه سنی بزرگسال و در قالب مجموعه ای است که در آن زندگینامه شخصیت‌های مختلف توسط چندین نویسنده نوشته می‌شود و یکی از جلدهای مجموعه نیز به من محول شده است.

وی در پایان خبر داد: مجموعه داستان "پدرم خنده را به خانه می آورد" سال هاست که در انتشارات سروش در انتظار چاپ است و هربار با تغییر مدیریت‌ها بار دیگر باید چاپ آن تصویب شود که این بار هم همه کارهای آن انجام شده بود که باردیگر مدیریت سروش دچار تغییر شد و کار دوباره در دست تصویب است.