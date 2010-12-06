1331 کومه صیادی غیر مجاز در غرب و شرق گیلان جمع آوری شد

سرهنگ پاسدار حسین حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صیادان غیر مجاز با استفاده های غیرقانونی از این کومه ها، لطمات جبران ناپذیری به ذخایرآبزیان وارد می کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه پرسنل یگان به همراه پرسنل دریابانی با همکاری و هم اندیشی هم می توانند با صید غیر مجاز و کالای قاچاق در حوزه استحفاظی گیلان مبارزه موثری داشته باشند، اظهارداشت: نمونه این همکاری با دریابانی و قوه قضائیه و دیگر ارگانها موجب شد در ماههای اخیر بیش از یک هزار و 331 کومه صیادی غیر مجاز در غرب و شرق گیلان جمع آوری شود که این کار در نوع خود بی سابقه و بی نظیر بوده است.

فرمانده یگان حفاظت شیلات گیلان در ادامه با تاکید بر اینکه با تمام توان برای مبارزه با هر گونه قاچاق یا صید غیر مجاز در دریا تلاش می شود بر لزوم انجام گشتهای مشترک برای مبارزه با صید غیر مجاز و کالای قاچاق از سوی فرماندهی دریابانی و مرزبانی استان تاکید کرد.