به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد رحیم احمدوند شامگاه یکشنبه در همایش همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه استان اصفهان در ارتباط با فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزود: نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اساسی که پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در زیر چتر حمایتی دولت قرار داشتند، طراحی شده و تصمیمات نهایی برای روش تعیین قیمت‌ها به طوری که کمترین تبعات را برای مردم داشته باشد، گرفته شده و به زودی ابلاغ می‌شود .

وی به چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در زمان اجرا و بعد از اجرای آن به دو بخش تقسیم می‌شود که هر یک از این بخش‌ها سیاستگذاری‌های خاص خود را دارد .

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به چگونگی اجرای بخش نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تصریح کرد: بخش نخست اجرای این قانون شامل چگونگی قیمت‌گذاری کالاهای اساسی می‌شود که در مورد کالاهایی صدق می‌کند که پیش از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشمول حمایت دولت قرار داشته‌اند .

وی با بیان اینکه چگونگی بازتوزیع درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش دوم اجرای این قانون دنبال می‌شود، اضافه کرد: بخش دوم اجرای این قانون، چگونگی اجرای بازتوزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها محسوب می‌شود که البته مسائل مختلفی به منظور اجرای این بخش توسط کارشناسان و مسئولان اقتصادی کشور مطرح شده است .

احمدوند تاکید کرد: در مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نزدیک به 80 درصد از مردم یارانه واریزی خود را از دولت دریافت کرده‌اند که با 400 هزار ریال در نظر گرفته شده ماهانه، به یقین هزینه‌های مصرفی مردم کمتر از این میزان خواهد بود و افراد جامعه می‌توانند بخشی از یارانه پرداختی از سوی دولت را در حساب‌های خود پس انداز کنند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به یارانه پرداختی به انرژی اشاره کرد و ادامه داد: تولید ناخالص ملی کشور، سالانه 330 میلیارد دلار است که دو درصد از آن صرف پرداخت یارانه به کالاهای اساسی می‌شود .

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به چگونگی پرداخت یارانه‌ به حامل‌های انرژی در کشورهای جهان، بیان داشت: پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی در کشور بخش بزرگی از پرداخت یارانه‌ها را تشکیل می‌دهد که در یک مقایسه ابتدایی با کشورهای توسعه یافته به این نتیجه می‌رسیم که در این کشورها به حامل‌های انرژی هیچ یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود و حتی در مقابل و به ازای مصرف انرژِی، 60 درصد قیمت سوخت مالیات اخذ می‌شود .

وی با اشاره به چگونگی پرداخت یارانه‌ به حامل‌های انرژی در کشور، گفت: ایران سالانه یارانه‌ای معادل 25 درصد از تولید کشور در سال را به حامل‌های سوخت و انرژی اختصاص می‌دهد که البته رقم قابل توجهی به شمار می‌رود .

احمدوند با اشاره به اینکه شدت مصرف انرژی در ایران در مقایسه با متوسط مصرف جهانی، چهار برابر بیشتر است، افزود: شاخص مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشور ترکیه 5.5 برابر، چین دو برابر و ترکیه 14 برابر برآورد شده است .

وی مهمترین دلیل مصرف بالای سوخت و انرژی در کشور را قیمت پایین آن دانست و اظهار داشت: مهمترین دلیل مصرف بیش از اندازه و سرانه جهانی سوخت در ایران، پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در کشور است که مصرف این محصولات با شدت بیشتری ادامه دارد .

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه ایران هم‌اکنون یکی از کشورهای صادر کننده انرژی به کشورهای دنیاست، تصریح کرد: در صورتی که مصرف انرژی در کشور به همین ترتیب ادامه یابد، تا 19 سال دیگر و در سال 1408 نه تنها عنوان صادر کننده انرژی به کشورهای دیگر را از دست می‌دهیم بلکه مجبوریم از دیگر کشورهای صادر کننده انرژی، اقدام به واردات کنیم .

وی تاکید کرد: اگر به جای صادر کننده به مصرف کننده تبدیل شویم، به جای صادرات نفت، به وارد کننده این محصول تبدیل خواهیم شد که هزینه‌های بسیار سنگین و مضاعفی را به کشور وارد می‌کند و به یقین جای رشد و پیشرفت را از کشور خواهد گرفت .

احمدوند همچنین با اشاره به تراز منفی گاز در کشور، اضافه کرد: از سال 85 تاکنون شاهد تراز مصرف گاز در کشور منفی بوده که این مسئله واقعیتی را نشان می‌دهد که تقاضا در حوزه گاز، بیش از تولید این انرژی در سطح کشور است .

وی به نقش کلیدی انرژی کشور به منظور بهره‌برداری‌های سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌الملل اشاره کرد و ادامه داد: بخش مهمی از امنیت کشور و توان ایران برای مقابله با تهدیدات ناشی از تحریم‌های دشمنان، به وجود ذخایر نفت و گاز در کشور بستگی دارد .

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بیان داشت: باید توجه داشت که اگر ایران نقش صادرکنندگی انرژی خود در جهان را از دست بدهد، وزنه سیاسی و اقتصادی خود را نیز از دست خواهد داد و این دلیل موجهی است تا نسبت به صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازنگری‌های جدی صورت گیرد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چشم‌انداز 20 ساله کشور و افق 1404 اشاره کرد و گفت: دستیابی به جایگاه نخست کشورهای منطقه در سند چشم‌انداز توسعه، شرایط جدیدی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد .

احمدوند با بیان اینکه باید به فکر سال‌های پس از دستیابی به رتبه نخست منطقه باشیم، افزود: پس از سال 1404 که به جایگاه نخست منطقه دست پیدا می‌کنیم، نباید در غرور دستیابی به این جایگاه فرو برویم و درجا بزنیم بلکه پس از دستیابی به این جایگاه باید خود را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرده و با الگوگیری از این کشورها، راه‌های پیشرفت را انتخاب و طی کنیم .

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شک و تردیدهایی در ارتباط با دستیابی جمهوری اسلامی ایران به اهداف خود به منظور ایستادن در جایگاه نخست اقتصادی منطقه وجود دارد، اظهار داشت: آسیب‌شناسی سه دهه گذشته اقتصاد کشور، شاخص‌هایی را پیش روی ما می‌گذارد که با روند رشد اقتصادی فعلی، دستیابی به جایگاه نخست منطقه در سند چشم‌انداز کمی با شک و تردید مواجه می‌شود .

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به یکی از اهداف سند چشم‌انداز توسعه کشور در ارتباط با میزان رشد اقتصادی، تصریح کرد: بر اساس هدف پیش بینی شده در سند چشم‌انداز توسعه کشور، متوسط رشد اقتصادی ایران باید از میزان کنونی چهار درصدی به هشت درصد افزایش یابد که البته کار بسیار دشواری است .

وی با تاکید بر اینکه دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم‌انداز توسعه دشوار است اما دور از دسترس نیست، اضافه کرد: با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز، نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه 1404 کشور به هیچ عنوان دور از دسترس نیست اما کار دشواری به حساب می‌آید .

احمدوند اجرای طرح تحول اقتصادی را یکی از لازمه‌های دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم‌انداز توسعه دانست و بیان داشت: طرح تحول اقتصادی کشور با هفت محور پیش بینی شده به دنبال رقابتی کردن محیط کسب و کار است تا به این وسیله با اقدامات انجام شده، صنایع به سمت تولیدات بهتر هدایت شوند و اهداف اقتصادی کشور به منصه ظهور برسد .

وی شفاف‌سازی فضای کسب و کار را مهمترین دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مالکان و عوامل تولید می‌توانند به جای وارد شدن به بازار واسطه‌گری، با سرمایه‌گذاری بخش تولید کشور را متحول کنند و با استفاده از الگوهای مناسب اقتصادی، از مصرف کننده به تولید کننده و حتی صادر کننده تبدیل شوند .

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان رقابتی شدن محیط کسب و کار در کشور را ضروری دانست و افزود: مهمترین طرحی که در طرح تحول اقتصادی دنبال می‌شود، رقابتی کردن محیط کسب و کار است تا به این وسیله میزان تولیدات با کیفیت کشور افزایش یابد .

وی کالاهای مشمول یارانه را به دو دسته تقسیم کرد و اظهار داشت: در مجموع و در اولین دسته، کالاهایی شامل دریافت یارانه قرار می‌گیرند که جزوی از خدمات اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم به شمار روند و دولت در تدوین بودجه سالانه، ردیف اعتباری مشخص و تعیین شده‌ای را برای پرداخت یارانه به این کالاها اختصاص می‌دهد .

احمدوند با اشاره به جایگاه ویژه آرد و نان در میان کالاهای مصرفی مشمول دریافت یارانه، تصریح کرد: در میان کالاهای مصرفی شامل دریافت یارانه‌ها هستند، آرد و نان بیشترین سهم از یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند .

وی با اشاره به میزان یارانه پرداختی به آرد و گندم به صورت سالانه، اضافه کرد: سالانه بین 400 تا 500 میلیارد تومان یارانه به آرد و گندم پرداخت می‌شود که رقم قابل توجهی است و میزان دور ریز این نیاز اساسی مردم به معنای دور ریختن سرمایه‌های کشور است .

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تاکید کرد: نیاز سالانه کشور به نان، سالانه 12 میلیون تن است که به منظور تامین این نیاز 10.5 میلیون تن آرد به صورت سالانه اختصاص می‌یابد .

وی به پرداخت قابل توجه یارانه‌ها به آرد در کشور اشاره کرد و بیان داشت: هزینه هر کیلو آرد در کشور که به دولت تحمیل می‌شد، چهار هزار و 450 ریال به ازای هر کیلو بود که نانوایان تنها 70 ریال به ازای هر کیلو آرد می‌پرداختند که این موضوع نیازمند اصلاح است .