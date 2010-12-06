10 کشف برتر 2010 / تصاویر "ماهی دست دار" و "مارمولکی که زنده زا شد"

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه دسامبر، ماه رده بندیها و طبقه بندیهای برترینهای سال در حوزه های مختلف به ویژه در عرضه علم و فناوری از سوی مجلات تخصصی فعال در این حوزه ها است.

مجله علمی "نشنال جغرافی" فعالتر از سایر مجلات علمی معتبر، امسال با فرارسیدن ماه دسامبر به طبقه بندی 10 کشف برتر سال 2010 پرداخته است.

1- ماهی دست دار: این ماهی که در ماه "می" گذشته به عنوان یک گونه جدید کشف شد نه تنها دارای دست است بلکه دارای پاهایی است که شبیه به کفش غواصی هستند. این ماهی بیش از شنا کردن قادر است با کفشهای غواصی خود در بستر اقیانوس راه برود. این ماهی دست دار صورتی رنگ دارای فاکتورهای قابل بررسی بسیاری است که از آن جمله می توان به تعداد مهره ها و باله هایی که شبیه به دست و پا هستند، رنگ ویژه، فلس، ستون مهره و اندازه بدن بسیار مناسب اشاره کرد.





ماهی دست دار

2- حل معمای طومار بحرالمیت: "طومارهای بحرالمیت" حدود نیم قرن قبل در 11 غار قمران در شمال غربی بحرالمیت کشف شدند. از آن زمان دانشمندان و باستان شناسان در تلاش برای کشف و رمزگشایی این دست نوشته و کشف خاستگاه واقعی آنها بوده اند اکنون گروهی از محققان موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا با استفاده از یک برخورد دهنده ذرات موفق شدند راز خاستگاه بخشی از این دست نوشته را فاش کنند. این دست نوشته محتوی 900 سند است که بر روی پوست شتر نوشته شده است. تاریخ تدوین این طومارها بین 200 قبل از میلاد تا 70- 60 بعد از میلاد محاسبه شده اما تاکنون مشخص نبود که آیا این متون در همان منطقه نوشته شده اند و یا درجای دیگری ایجاد و سپس منتقل شده اند. تجزیه های کروم و بروم در آب بحرالمیت کاملا با میزان عناصر بازمانده در این پوستها سازگاری داشت این مقایسه با استفاده از دسته پرتوهای پروتون 3/1 مگاولت که توسط برخوردهنده ذرات "تاندم" در موسسه فیزیک هسته ای ایتالیا تولید شده بودند، انجام شد و تائید کرد که خاستگاه این دست نوشته های در همان منطقه بحرالمیت بوده است.





حل معمای طومار بحرالمیت

3- کشف گونه های جدید در آبهای گرینلند: فوریه گذشته در آبهای جزیره گریلند واقع در اقیانوس منجمد شمالی برای اولین بار 36 گونه جدید ماهی کشف شد. یکی از این ماهیها که شبیه به هیولا است 17 سانتیمتر طول دارد.





ماهی هیولا

4- آیا کشتی نوح در ترکیه کشف شد؟ تیمی از مسیحیان پروستان در آوریل سال جاری مدعی شدند که باقیمانده ها کشتی نوح را در زیر برفها و مواد آتشفشانی کوه آرارات در ترکیه کشف کرده اند.



کوه آرارات که تیمی از مسیحیان پروستان مدعی شدند باقیمانده

کشتی نوح را در این بخش از ترکیه کشف کرده اند

5- خفاش بینی لوله ای: این خفاش بینی لوله ای میوه خوار تنها یکی از 200 گونه جدیدی است که در طول دو اکتشاف علمی در جنگلهای پاپوئا در گینه نو در اکتبر گذشته کشف شده است.



خفاش بینی لوله ای

6- آیا سیاه چاله ها تمام جهانها را احاطه کرده اند؟ در سال جاری تئوری مطرح شد که بر اساس آن، کل جهان ما می تواند درون سیاه چاله بسیار عظیمی باشد که آن سیاه چاله نیز خود تنها بخشی از یک جهان بسیار بسیار عظیم تر است. به طوریکه تمام سیاه چاله هایی که تاکنون در جهان ما کشف شده اند از ابعاد میکروسکوپی تا بسیار عظیم می توانند یک در فرعی برای رسیدن به این سیاه چاله بسیار بزرگ باشند.



سیاه چاله ها

7- تصاویری که دنیای گم شده آمازون را نشان می دهند: در ماه ژانویه صدها دایره، مربع و دیگر اشکال هندسی کشف شدند. به نظر می رسد این تصاویر توسط یک جامعه ناشناخته ای که در آمازون زندگی می کرده اند کشیده شده اند. اما این تصاویر با گذشت زمان توسط جنگل آمازون پنهان شده اند. تصاویر ماهواره ای که از بالای حوزه رودخانه آمازون پس از سال 1999 گرفته شده اند بیش از 200 اشکال هندسی زمینی را که تا فاصله بیش از 250 کیلومتر امتداد یافته اند کشف کردند.





دنیای گم شده آمازون

8- مارمولک تخمگذاری که زنده زا شد: تابستان امسال یک گونه از مارمولک استرالیایی کشف شد که تخمگذاری را رها کرده و ترجیح داده است که بچه های خود را به صورت زنده زایی به دنیا آورد. این درحالی است که مارمولکهای همین گونه همچنان تخمگذاری می کنند.





مارمولک تخمگذاری که زنده زا شد

9- جزئیاتی از ساختارهای آنسوی جهان: ماه مارس مواردی کشف شد که می تواند در خصوص ساختارهای ناشناخته و نادیده جهان توضحیاتی ارائه کنند. در سال 2008 دانشمندان خبر از کشف صدها توده کهکشانی دادند که با سرعت بیش از 6/3 میلیون کیلومتر بر ساعت در جهان جاری می شوند. این حرکت اسرارآمیز با مدلهای فعلی مربوط به گسترش جرم در جهان قابل توضیح نبود. به این ترتیب، این دانشمندان فرضیاتی را مطرح کردند که برپایه آنها این توده های کهکشانی تحت تاثیر نیروی گرانشی ماده ای که خارج از جهان ما قرار دارد با این سرعت حرکت می کنند. مطالعاتی که همان تیم در سال 2010 انجام داد نشان می دهد که جریان ناشناخته حداکثر 5/2 میلیارد سال نوری از زمین دورتر است.





ساختارهای آنسوی جهان

10- تغییر محور زمین به خاطر زلزله: زلزله شیلی در ماه فوریه آنچنان پرقدرت بود که محور زمین را تغییر داد. گزارشی که ناسا بر اساس محاسبات رایانه ای جدید منتشر کرد نشان داد که این زلزله به بزرگی 8/8 ریشتری که پنجمین زلزله بزرگ تاریخ به شمار می رود با افزایش سرعت گردش زمین می تواند روزها را به اندازه 1.26 میلیونیوم ثانیه کوتاه تر کرده است.

