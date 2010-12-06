منوریل قم بدون مطالعات مفهومی اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محمدرضا باقرپناهی در سخنان پیش از دستور جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم ضمن تقدیر از برگزاری همایش بینالمللی حمل و نقل وترافیک که چندی قبل در تهران برگزار شد، گفت: چگونه ممکن است چالش مهمی در تفکر و عمل در حمل و نقل انبوه در این کشور وجود داشته باشد و حیثیت حرفهای تمام مدعیان و کارشناسان حمل و نقل وترافیک را در معرض سئوال قرار دهد و همایشی با عنوان پر سر و صدای بینالمللی نیز در این رابطه در کشور برگزار گردد اما نه تنها کارشناسان محترم بلکه برگزارکنندگان نیز در عالم بیخبری باشند و یا عمداً و بهگونهای از کنار این چالش مهم بگذرند که آب از آب تکان نخورد؟
عضو شورای شهر قم افزود: آیا قابل پذیرش است که در یکی از شهرهای مهم کشور که رهبر معظم انقلاب آبروی این شهر را آبروی نظام میدانند سیستمی از حمل و نقل عمومی در حال احداث باشد که هیچ ربطی به مطالعات جامع حمل و نقل این شهر نداشته باشد؟
وی ادامه داد: آیا فردی در بین این عزیزان وجود نداشت تا پرس و جویی از چگونگی مطالعات این سیستم داشته باشد و اگر این همت بوده ولی با فقدان مطالعات مواجه گردیدهاند آیا لازم نبود که پرس و جو کنند که چرا این سیستم بدون مطالعه به اجرا کشیده شده است؟
باقرپناهی تصریح کرد: به هر حال این بیتوجهی رافع مسئولیت نخواهد بود و اگر این عزیزان تا کنون نمیدانستند باید بدانند که مونوریل در قم بدون مطالعات مفهومی و امکان سنجی به اجرا کشیده شده است و علیرغم مطالعات طرح جامع حمل و نقل قم که دو خط قطار سبک شهری را پیش بینی و به تصویب رسانده است سیستم متفاوت دیگری در حال اجرا است که این شهر یک میلیونی را دارای دو سیستم حمل و نقل میکند. یعنی هم قطار شهری(مترو) و هم سیستم مونوریل و این در حالی است که هیچ سندی وجود ندارد که از نظر فنی و اقتصادی لزوم این دو سیستم را همتراز هم توجیه نماید و اینکه پشتیبانی این دوسیستم چگونه خواهد بود در حالی که مونوریل از تکنولوژی صد در صد وابسته برخوردار است.
مکان قرارگیری منوریل مناسب نیست
وی همچنین در مورد مکان قرارگیری نامناسب مونوریل گفت: از طرفی مکان قرارگیری نامناسب و عدم وجود ظرفیت مسافر برای این سیستم آنقدر مشهود است که مردم عادی شهر هم از خود میپرسند که این سیستم چه کسانی را جابجا میکند و از طرفی دیگر این سیستم نه تنها فضای باز شهری قم بلکه چشمانداز و سیمای بصری مناسب حرم مطهر را از بین میبرد و قرار است با بی احترامی تمام از حریم میراثی حرم مطهر نیز عبور نماید و این بدان معناست که به دلیل حجیم و ماندگار بودنش با بناهای حرم مطهر که جنبههای نمادین دین باوری این مردم متدین است، مقابله میکند.
وی در ادامه افزود: هدر رفت بیتالمال و سایر تبعات ناشی از این اقدام، خود جای بحث مفصل دارد در عین حال شورای اسلامی شهر قم صراحتاً طی مکتوبهای از دستاندرکاران اجرای سیستم خواسته است تا مطالعات و مستندات توجیه کننده این سیستم را ارائه کنند که هنوز ارائه نکردهاند و این طرح همچنان در حال اجرا می باشد.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: سئوال اینجاست که اگر بزرگان قم به هر دلیلی از نقطه نظرات کارشناسان مغفول ماندهاند آیا دلیلی وجود دارد که دستاندر کاران برگزار کننده همایش بینالمللی حمل و نقل وترافیک و کارشناسان محترم در این کشور هم در این امر مغفول مانده باشند یا این که خدای ناکرده خود را به تغافل بزنند.
باقرپناهی یادآور شد: وقتی با کارشناسان غیر ذی نفع در خصوص این سیستم گفتگو به عمل میآید همه به اتفاق مونوریل را حتی به عنوان یک سیستم مکمل هم قبول ندارند، کارشناسان وجود این دو سیستم ریلی را برای این شهر یک میلیونی نفی میکنند و از سوی دیگر عالمان در امر شهر و شهرسازی، آنها که درد احیای هویت شهرهای این مرز و بوم را دارند این حرکت را تعدی آشکارا به حریم و میراث دینی و فرهنگی این مردم میدانند.
وی در پایان اظهاراتش گفت: آیا سازمان بازرسی کل کشور نیز در این رابطه مسئولیت ندارد؟ آیا آنچه را که جناب آقای پورمحمدی، رئیس محترم این سازمان در ارتباط با نظارت بر تصمیمات مدیرتی قبل از اجرا فرموده بودند در این خصوص تحقق پیدا کرده است؟ آیا باید دست نگه داشت تا کار از کار بگذرد و آن وقت به افسوس بنشینیم؟ آیا متوقف کردن ضرر به هرجا که رسیده باشد منفعت نیست؟
