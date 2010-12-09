مهمان ناخوانده همچنان در خلیج فارس یکه تازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، خلیج همیشه فارس دیگر رنگ آبی خود را با رنگ سرخ و قهوه ای عوض کرده است و میزبان مهمان ناخوانده ای است که بدون دعوت خود را بومی این منطقه و خلیج می نامد.

بلوم جلبکی که با نام علمی "Red tide" پس از طوفان تاریخی گنو سال 87 که از اقیانوس هند و کشور عمان آغاز شد حضور خود را در سواحل شرقی استان هرمزگان نشان داد و با قتل عام آبزیان موجبات نگرانی شدیدی را در بین کارشناسان محیط زیست، کارشناسان دریایی، صیادان بومی منطقه و مسئولان ملی و استانی بوجود آورد.

بلوم جلبکی یا همان کشند قرمز پس از مشاهده در آبهای جاسک و سواحل کشور امارات متحده عربی در غرب و سواحل شهر بندرعباس بیشتر از سایر نقاط خودنمایی کرد و باعث تلف شدن 32 تن انواع آبزیان در این منطقه شد.

نباید فراموش کرد که پیدایش کشند قرمز، بحران مدیریت آلودگی در خلیج فارس است و نکته حائز اهمیت و قابل تامل شناسایی عوامل تشدید و تقویت کننده این گونه ناشناخته در آبهای خلیج فارس و دریایی عمان است که بر شکل‌گیری بحران و نابودی زیستگاه های آبزیان تاثیرگذار است.

کارشناسان و محققین زیست محیطی پس از بررسی منطقه ورود زباله‌ها و ضایعات و فاضلاب شهری و صنعتی به دریا را مهمترین عامل تشدید و تقویت کشند در منطقه به خصوص استان هرمزگان عنوان کردند که تداوم کشند قرمز زیست‌بوم منطقه را با بحران روبرو خواهد کرد و علاوه بر عوارض زیست‌محیطی بلندمدت، در کوتاه‌ مدت منجر به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی در منطقه خواهد شد، به همین دلیل ساماندهی سیستم فاضلاب شهری و صنعتی شهرهای حاشیه دریا مهمترین اقدامی است که می‌تواند از بروز آسیبهای جدی‌تر در آینده جلوگیری کند.

سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از وقوع بحرانهایی همچون مرگ دلفینها در شرق هرمزگان سواحل جاسک طرح جامع پیشگیری و مقابله با آلودگی‌زیست محیطی خلیج‌فارس و دریای عمان را به شکل مصوبه در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و بر اساس آن تکالیف سنگینی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد.

وزارت نیرو، سازمان بنادر و دریانوردی و سایر سازمانهای مرتبط مکلف شدند تا بر اساس مصوبه اطلاعات مورد نیاز سازمان محیط زیست را جمع آوری و در اختیار این سازمان جهت تهیه و تدوین طرح جامع مقابله با بحرانهای احتمالی در منطقه ارائه کنند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست با تاکید بر آغاز فصل سرما در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری سواحل خلیج فارس گفت: به دلیل اینکه این تغییر فصل تاثیری بر دمای آب دریا ندارد شکوفایی جلبکی همچنان در خلیج فارس ادامه دارد.

کشند و بلوم به طور دائم در آبهای جنوب وجود دارند

محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آبهای جنوب بروز پدیده بلوم جلبکی و شکوفایی کشند قرمز به صورت دائم وجود دارد افزود: پایشهای روزانه برای کنترل وضعیت فعالیت جلبکها در دریا ادامه دارد و روزانه سه بار ایستگاههای پایش در بندرعباس وضعیت بلوم پلنگتنها را بررسی می کنند.

معاون محیط زیست دریایی همچنین به نبود آلودگی نفتی در خلیج فارس اشاره کرد و گفت: گزارشی از آلودگیهای گسترده و غیر متعارف نفتی در خلیج فارس داده نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به آلودگی میکروبی بسیار زیاد فاضلاب شهری بندرعباس، گفت: تخلیه فاضلابهای آلوده بندرعباس به دریا دلیل اصلی رشد و گسترش پدیده کشند قرمز و مرگ دسته جمعی انواع آبزیان در خلیج فارس است.

مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره به اینکه علت اصلی رشد جلبکهایی که به کشند قرمز معروف است ورود فاضلاب شهر بندرعباس به دریا بوده، اظهار داشت: البته آلودگیهای نفتی و فاضلابهای کارخانه های صنعتی نیز می توانند در گسترش این جلبکها تاثیر گذار باشد اما علت اصلی رشد آنها ورود فاضلاب شهری بندرعباس به دریا است.

وی در ادامه افزود: پدیده کشند قرمز به طور طبیعی در فصول بهار و پاییز به وجود می آید و در گذشته جلبکهای مفید در دریا شروع به رشد می کردند که به نفع اکوسیستم دریا نیز بود اما جلبکهای مضر از سال 87 به دلیل آلودگی آبهای دریا شروع به رشد کردند و صدمات بسیاری را بر اکوسیستم دریا وارد آوردند.

وی بیان کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده رشد این جلبکها تحت کنترل است و نسبت به چند هفته اخیر بسیار کاهش پیدا کرده است.

وفادار ادامه داد: برای مقابله با رشد پدیده کشند قرمز پیشگیری اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از ورود فاضلابها به دریا جلوگیری کرد.

آلودگی هزار درجه ای فاضلاب بندرعباس

وی با اشاره به اینکه متاسفانه آلودگی میکروبی فاضلاب تصفیه شده شهری بندرعباس بسیار بالا است، ‌بیان کرد: آزمایشهای انجام شده نشان دهنده این است که آلودگی میکروبی فاضلابهایی که تصفیه نیز شده اند بسیار بالا است و در حالی که درجه استاندارد آلودگی میکروبی 400 است، اما درجه آلودگی میکروبی فاضلاب شهری بندرعباس در برخی مواقع به هزار درجه نیز رسیده است.

اکوسیستم دریایی بندرعباس در معرض خطر

مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: شوری این فاضلاب نیز در برخی مواقع به درجه پنج هزار رسیده است و این در حالی است که استاندارد شوری آب فاضلاب هزار درجه است و متاسفانه تمام آبهای آلوده وارد دریا می شوند و موجب از بین رفتن بسیاری از موجودات دریایی مانند مرجانها و محیط زیست منطقه شده اند.

وفادار با اشاره به مشکلات فاضلاب شهری غرب بندرعباس، عنوان کرد: فاضلاب شهری غرب بندرعباس با مشکلات فراونی مواجه است و این فاضلاب آلوده با ورود به دریا در آن مناطق به جنگلهای حرا نیز آسیبهای فراوانی رسانده اند و اگر این روند ادامه پیدا کند جنگلهای حرا با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

وی نشت فاضلاب شهر بندرعباس به دلیل کامل نبودن تاسیسات فاضلاب شهری به خورها را یکی از علل مرگ ماهیان دانست و اظهار داشت: خورهای متعددی در هرمزگان وجود دارد که مهمترین آنها خور شیلات و خور گورسوزان است که اکوسیستمهای حساسی محسوب می شوند و هنگام مد آب دریا به آنها می ریزد.

این در حالی است که عدم مدیریت صحیح بر انجام مصوبات محیط زیست در خصوص کنترل آلودگیها در سواحل خلیج فارس باعث شده است تا در فصول مختلف سال شاهد مرگ و میر انواع آبزیان در سواحل هرمزگان و سایر شهرهای ساحلی باشیم که ورود فاضلابهای شهری و صنعتی، استقرار صنایع مختلف در کنار سواحل که به گفته مدیرکل محیط زیست هرمزگان برخی از انها تایید محیط زیست را ندارند بر بحران آلودگی در خلی فارس دامن زده است و می طلبد تا مسئولان و هیئت دولت نگاه ویژه تری بر رفع آلودگیهای انسانی به دریا باشند.