سازهای ارکسترسمفونیک تهران فرسوده است

اردشیر کامکار نوازنده کمانچه که دراجرای اخیرارکسترسمفونیک تهران به عنوان سولسیت قطعه "برتارک سپیده" را اجرا کرد ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف اجرای این قطعه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : نوازنده های ارکستر سمفونیک تهران برای اجرای این قطعه تمرین اندکی کرده بودند اما با توجه به مدت زمانی که برای تمرین داشتند، اجرای قابل قبولی را ارائه دادند؛ البته این قطعه پیش از این توسط ارکسترهای مختلف مانند ارکستر "ملمو"، و یا ارکسترهایی به رهبری لوریس چکناوریان و فریدون ناصری اجرا شده است و معتقدم این قطعه از پتانسیل بسیاری برای اجراهای متعدد برخوردار است.

وی در ادامه در توضیح ساخت این قطعه گفت : قطعه "برتارک سیپیده" را حدود 27 سال پیش ساختم این قطعه در سه بخش ساخته شده است که بخش نخست در دستگاه چهارگاه است و دو بخش دیگر در آواز بیات اصفهان نوشته شده است و ارسلان کامکار این قطعه را برای ارکستر تنظیم کرده است؛ در نگارش این اثر از تکنیک های جدیدی که برای کمانچه نوازی مطرح است بهره برده ام به این ترتیب که با حفظ اصالت های موسیقی ایرانی تکنیک های به گونه ای مورداستفاده قرار گرفته که ملودی ها را خنثی نکرده است و هریک در جایگاه خود قرار دارند ولی درعین حال در هم تنیده و پیوسته اند.

این نوازنده کمانچه در پایان صحبت های خود به وضعیت ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد و گفت : بزرگترین مسئله ارکستر وضعیت مالی نوازنده های است چراکه معتقدم حقوق نوازنده ها با توجه به دستمزدی که دریافت می کنند بسیار اندک است؛خوب به یاد دارم طی صحبت هایی که با علی رهبری داشتم او هم معتقد بود که ارکسترسمفونیک تهران جوان است و قابیلت های حرفه ای شدن را دارد ولی اگر از لحاظ مالی به درستی تامین شود ارکستر خوبی خواهد شد البته ناگفته نماند که اعضای ارکسترسمفونیک تهران به خصوص نوازنده های جوان نیاز به بازآموزی و حضور در مسترکلاس هایی درجهت تقویت تکنیک های نوازندگی دارند تا ایرادهای خود را برطرف کنند.