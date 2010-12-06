کلنگ پروژه ملی راه آهن چابهار - زاهدان - مشهد به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، کلنگ عملیات اجرایی این خط ریلی در زاهدان توسط معاون وزیر راه و ترابری به زمین زده شد.

معاون آموزش و تحقیقات فناوری وزارت راه و ترابری در این مراسم اظهار داشت: این خط ریلی به طول یک هزار و 330 کیلومتر قرار است طی پنج سال اجرا و به اتمام برسد.

ناصر پور معلم گفت: اعتبار تقریبی پیش بینی شده برای این طرح در سالجاری 23 هزار و 600 میلیارد ریال است.

وی بیان داشت: طراحی سرعت برای قطارهای مسافربری در این مسیر 160 کیلومتر در ساعت و قطارهای باری 120 کیلومتر در ساعت است.

این طرح در مرحله اول از چابهار به زاهدان به طول 550 کیلومتر اجرا می شود.

راه آهن چابهار - زاهدان - مشهد از چابهار آغاز و پس از عبور از ایرانشهر - خاش و زاهدان به مشهد می رسد.