به گزارش خبرنگار مهر، شیوا مسعودی دبیر این همایش یکشنبه 14 آذرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کانتور از کارگردانان پیشرو تئاتر لهستان و جهان است اظهار داشت: کمتر در ایران همانند بروک و گروتفسکی روی کانتور کار شده است. فکر کردیم با کمک چند دانشجوی فعال و مستعد همایشی برای معرفی و آشنایی بیشتر با آرا و نظرات کانتور برگزار کنیم.
وی ادامه داد: چون کانتور هنرمندی اجرایی است سعی کردیم بخشهای اجرایی همایش بیشتر باشد. کانتور کارگردان، نقاش، طراح صحنه و مجسمهساز است و به نوعی هنرمند ترکیبی است. همایش "رویارویی با تادئوش کانتور" دو بخش تئوری و عملی دارد. 15 دیماه مجموعه سخنرانیهایی از اساتیدی که با کانتور آشنا هستند ارائه میشود. اساتیدی چون دکتر علی رفیعی، دکتر محمدرضا خاکی، دکتر محمود عزیزی، نصراله قادری، رضا سرور و دکتر قطبالدین صادقی سخنرانان این روز هستند.
دبیر همایش "رویارویی با کانتور" همچنین از انتشار دو کتاب درباره کانتور خبر داد و گفت: کتاب "رویارویی با تادئوش کانتور" ترجمه میلاد شکیب و بنده که توسط انتشارات افراز چاپ میشود و کتاب "خیال بدون مرز" ترجمه کیوان سررشته و محمدرضا بابایی که توسط بنیاد رودکی منتشر میشود دو کتابی هستند که در این همایش ارائه میشوند. هر دو کتاب مصور هستند و امیدواریم که بتوان عکسهای کتابها را به صورت رنگی چاپ کرد.
مسعودی درباره بخش عملی همایش توضیح داد: در بخش عملی فراخوانی از پیش دادیم. سه گروه دانشجویی در این بخش کار میکنند و آثارشان در سالنهای صمیمی مفخم و سمندریان هنرهای زیبا اجرا میشوند. همچنین در گفتگوهایی که با گروه تئاتر "لیو" داشتیم امیدواریم که آقای حسن معجونی و محمد عاقبتی کاری را تولید و در چهار روز عملی همایش در تالار مولوی اجرا کنند.
وی از برگزاری کارگاهی آموزشی توسط ولمینسکی از بازیگران تادئوش کانتور و مؤسس گروه "دیگر" پس از مرگ کانتور خبر داد و گفت: این کارگاه آموزشی از 8 تا 15 دیماه با حضور دانشجویان ایرانی برگزار میشود. نتیجه این کارگاه در روز پایانی همایش در تالار مولوی اجرا میشود و در صورت دارا بودن کیفیت مورد نظر اجراهای بیشتری به آن تعلق میگیرد. همچنین در صدد آن هستیم تا در صورت امکان این اثر نمایشی را در خارج از ایران بخصوص کشور لهستان اجرا کنیم.
دبیر همایش "رویارویی با تادئوش کانتور" از پخش فیلمهای آثار تادئوش کانتور و مستندهایی درباره این کارگردان نوگرای لهستانی، ارائه نقاشیهای کانتور به صورت نمایشگاه، اجراهای محیطی بعد از نمایش فیلمها و همچنین غرفههایی برای عرضه آثاری برگرفته از آثار و زندگی کانتور به عنوان دیگر برنامههای این همایش نام برد.
میلاد شکیب، کیوان سررشته و محمدرضا بابایی هم به عنوان مترجمهای دو کتاب "رویارویی با تادئوش کانتور" و "خیال بدون مرز" به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداختند. همچنین در این روز سایت این همایش به نشانی www.kantoriran.om راهاندازی شد تا علاقهمندان برای شرکت در کارگاه آموزشی و دریافت اطلاعات جدید از همایش "رویارویی با تادئوش کانتور" از آن استفاده کنند.
همایش "رویارویی با تادئوش کانتور" با دبیر شیوا مسعودی در دو بخش تئوری و عملی از 11 تا 15 دیماه در دانشگاه تهران و تالار مولوی برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، شیوا مسعودی دبیر این همایش یکشنبه 14 آذرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کانتور از کارگردانان پیشرو تئاتر لهستان و جهان است اظهار داشت: کمتر در ایران همانند بروک و گروتفسکی روی کانتور کار شده است. فکر کردیم با کمک چند دانشجوی فعال و مستعد همایشی برای معرفی و آشنایی بیشتر با آرا و نظرات کانتور برگزار کنیم.
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