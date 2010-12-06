به گزارش خبرنگار مهر، صداگذاری این فیلم همزمان با ساخت موسیقی توسط بابک میرزاخانی انجام می‌شود. "یک نفر دیگر" به زودی آماده نمایش می‌شود.

در "یک نفر دیگر" کوروش سلیمانی، لیندا کیانی، علیرضا آقاخانی، احسانی امانی و امید روحانی به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم داستان مدیر شرکتی را روایت می‌کند که با وسوسه‌های وکیلش (نراقی) قراردادی غیرقانونی را امضاء می‌کند و همین امر موجب ثروتمند شدن وی می‌شود.

عوامل تولید این تله فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: مهدی جعفری، صدابردار: فرشید کیوان مهر، طراح گریم: جلال الدین موسوی، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین درویشی، مدیر تولید:حسین اکبری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: بهداد آوند امینی و تهیه کنننده: ابراهیم زاهدی‌فر.

بهنام بهزادی فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" را در کارنامه دارد.