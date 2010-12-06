به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صوفی، معاون صدا در دیدار با مدیران و برنامهسازان شبکههای رادیویی اعلام کرد: برنامههای امسال به لحاظ کمی و کیفی نسبت به سالهای قبل وضعیت مطلوبی دارد. برنامههای ماه محرم و عاشورا، فرصتی استثنایی است تا رسانه و برنامهسازان آن بتوانند دین و رسالت خود را برای تبیین و تبلیغ پیام محرم انجام دهند و پیام انقلاب و عاشورا را صریح و دقیق منعکس کنند.
وی با اشاره به اینکه رسانهای که وظیفه مدیریت و هدایت افکار عمومی را دارد ، باید با مردم هماهنگ باشد، گفت: شروع برنامههای ماه محرم باید هماهنگ با حرکت مردم و با شیبی مناسب باشد، چرا که رسانه دیدگاهها، توقعات و مطالبات مردم را در این حرکت عظیم منعکس می کند، همچنین رعایت همپوشانی در پخش برنامه ها از دیگر سیاستهای است که شبکهها در پخش برنامهها باید به آن توجه داشته باشند.
صوفی توجه به کیفیت و محتوای برنامهها را امری مهم دانست و تأکید کرد: باید به دنبال تولید و پخش برنامههایی باشیم که عاری از خرافات و اشکالات محتوایی باشد، همچنین ارائه نوآوری، خلاقیت و ابتکار در برنامهها، استفاده از نغمات آیینی و بومی و استفاده از کارشناسان خبره و مجرب در برنامهها، از دیگر نکاتی است که توجه به آن ضروری است.
معاون صدا با بیان اینکه عاشورا و قیام امام حسین (ع) یادآور دین، اخلاق، امید و آگاهی است، گفت: در برنامههای محرم و عاشورا به راحتی میتوان با بیانی هنرمندانه، کیفیتی مناسب و پرحجم به این چهار محور اساسی پرداخت.
