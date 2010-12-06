جلوگیری از خروج سالانه 1.5 میلیارد دلار ارز از کشور

حیدر بهمنی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه ناوگان دکلهای ملی حفاری با بیان اینکه در حال حاضر در مجموع 78 دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی به صورت ملکی و استیجاری در ناوگان این مجموعه مشغول به کار است، گفت: در شرایط فعلی 10 دستگاه دکل دریایی در میادین مختلف نفت و گاز خلیج فارس فعالیت می کند.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری 10 دستگاه دکل جدید به ناوگان ملی حفاری اضافه شده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی، تا اردیبهشت ماه سال آینده 10 دکل جدید به ناوگان حفاری ایران اضافه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون 95 درصد عملیات تعمیر و حفاری چاه‌های نفت و گاز ایران توسط ملی حفاری انجام می شود، اظهار داشت: در مجموع سالانه 200 حلقه چاه نفت و گاز توسط این مجموعه حفاری می شود که حفاری این چاه‌ها از خروج سالانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار ارز از ایران جلوگیری می کند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 131 حلقه چاه نفت و گاز توسط ناوگان ملی حفاری تعمیر و حفاری شده است، اظهارداشت: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته در مجموع 96 حلقه چاه توسط شرکت ملی حفاری ایران حفر شده بود.

بهمنی متراژ کل حفاری چاههای نفت و گاز ایران را 240 هزار متر عنوان کرد و افزود: با وجود انجام این میزان حفاری تاکنون هیچ گونه حدثه جانی و مالی به وجود نیامده است.



صدور خدمات حفاری به ترکمنستان، لیبی، اسکاتلند و عراق

به گزارش مهر، مدیر عامل شرکت ملی حفاری همچنین یکی از سیاستهای این مجموعه را صادرات خدمات فنی و مهندسی حفاری چاه‌های نفت و گاز به کشورهای مختلف اعلام کرد و افزود: پیشتر شرکت ملی حفاری به عنوان اولین شرکت بالادستی صنعت نفت مدیریت یک پروژه حفاری در آبهای کم عمق ترکمنستان (منطقه چیلکن) را بر عهده داشت.

وی با بیان اینکه شرکت ملی حفاری هشت حلقه چاه در چیلکن ترکمنستان حفاری کرد، اظهارداشت: سپس مدیریت و راهبری این پروژه حفاری به شرکت تازه تاسیس حفاری شمال واگذار شد.

این مقام مسئول یکی از سیاستهای تاسیس حفاری شمال را ایجاد تنوع بیشتر بین شرکتهای حفاری در صنعت نفت عنوان کرد و یادآور شد: هم اکنون 70 درصد متخصصان و نیروی انسانی این شرکت توسط ملی حفاری تامین شده است.

بهمنی با اشاره به صدور خدمات فنی حفاری چاه های نفت و گاز به لیبی، بیان کرد: در حال حاضر مدیریت و راهبری حفاری و ارائه خدمات جانبی برخی از چاههای نفت و گاز لیبی کاملا توسط شرکت ملی حفاری ایران انجام می شود.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری با بیان اینکه شرکت الجوف لیبی برای همکاری بیشتر با ملی حفاری اعلام آمادگی کرده است، گفت: این فعالیتها در شمال آفریقا در حالی انجام می شود که باید با شرکتهایی همچون هالیبرتون آمریکا و شلمبرژر انگلیس رقابت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده خدمات ارائه شده در لیبی انجام عملیات اسید کاری و سیمان کاری چاه های نفت و گاز است، اعلام کرد: علاوه بر این تاکنون دو حلقه چاه در میدان گازی در دریای شمال در منطقه اسکاتلند توسط شرکت ملی حفاری با موفقیت انجام شده است.

بهمنی از برنامه ریزی برای صدور خدمات فنی و مهندسی چاههای نفت و گاز به عراق در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با تکمیل ظرفیت حفاری در صنعت نفت امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه به طور کامل فراهم می شود.



حفاری 2 حلقه چاه در میدان مشترک نفت شهر

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه پس از مهار فوران گاز و آتش سوزی در میدان مشترک نفت شهر، حفاری چاههای جدید این میدان نفتی به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شده است، تاکید کرد: هم اکنون در فاصله 200 متری چاه شماره 24 آسیب دیده یک حلقه چاه جدید تا عمق نزدیک به یکهزار متری بدون هیچ گونه حادثه ای حفاری شده است.

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: همچنین اخیرا حفاری چاه دوم این میدان مشترک نفتی توسط ناوگان دکلهای ملی حفاری آغاز شده است.