اشغال دانشگاه کمبریج توسط دانشجویان/ ترک تحصیل از دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر ساختمان دانشگاه کمبریج به اشغال حدود 100 دانشجوی این دانشگاه درآمده است.

دانشجویان این دانشگاه که در ادامه اعتراض به طرح بالا رفتن شهریه ها چند روز است که ساختمان دانشگاه را به اشغال خود درآورده اند، اعلام کردند تا روز یکشنبه هفته آینده قصد خالی کردن دانشگاه را ندارند.

بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، این دانشجویان قول دادند پس از اعلام رای نهایی مجلس شورای انگلیس در روز پنجشنبه، اگر روسای دانشگاه اجازه دریافت کمک هزینه تحصیلی را به آنها بدهند، دست از اعتراض برداشته و ساختمان دانشگاه را ترک کنند.

از سوی دیگر گروهی از دانشجویان دانشگاه شفیلد نیز تصمیم گرفته اند در صورت نهایی شدن طرح افزایش شهریه ها در روز پنجشنبه، دانشگاه را برای همیشه ترک کنند.

سیاست جدید دولت انگلیس در راستای بالا رفتن هزینه های تحصیلی باعث خشم و اعتراض تعداد زیادی از دانشجویان شده است به طوریکه طی اعتراضاتی که با حمایت اتحادیه ملی دانشجویان شکل گرفته بود، تعداد زیادی از دانشجویان انگلیسی بازداشت شدند.

با توجه به اعتراضات اخیر و رفتارهای خشنونت آمیز هزاران دانشجوی انگلیسی در راستای بالا رفتن شهریه ها، طرح بحث ‌برانگیز افزایش دو تا سه برابری شهریه های دانشگاههای انگلیس روز پنجشنبه به رای نمایندگان پارلمان انگلیس در کاخ وست مینیستر گذاشته خواهد شد.