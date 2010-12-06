سوئیت سمفونی "عاشورا" در تالار وحدت اجرا می شود

بهزاد عبدی آهنگساز با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اجرای این اثر توسط ارکستر زهی پارسیان در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت : این اثر در گذشته در قالب اپرای عروسکی "عاشورا" به روی صحنه رفته است و قرار شده با بیشتر کردن جنبه موسیقایی اثر و ارائه آن به شکل سوئیت سمفونی باردیگر اجرا شود از همین رو طی مذاکرات انجام شده با ارکستر پارسیان و توافقی که با انجمن موسیقی صورت گرفته در حال حاضر مشغول کار بر روی این اپرا هستم .

وی در ادامه افزود : سوئیت سمفونی "عاشورا" با بهره گیری از ردیف ها و بر مبنای دستگاههای موسیقی ایران و همچنین حفظ چهارچوب های تعزیه ساخته شده است.

لازم به ذکر است سوئیت سمفونی "عاشورا" یک اثر مذهبی است که پیش از این در قالب اپرای عروسکی به کارگردانی بهروز غریب پور در ایران و کشورهای آسیایی و اروپایی به روی صحنه رفته است ؛ این اپرا روایتی موسیقایی و نمایشی است که از زبان محتشم کاشانی مطرح می شود ومهمترین بخش روایی این اثر موسیقایی شرح و بسط واقعه کربلا است و در ادامه توصیف بارگاه یزید، بارگاه ابن‌زیاد، خانه شمر و در نهایت خانه محتشم کاشانی را تداعی می کند.