امکانات ورزش همگانی در پارکها افزایش یابد

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ورزش ضامن سلامتی و شادابی برای آحاد مردم است، افزود: به ورزش همگانی باید بهاء داد و همه را به ورزش همگانی دعوت کرد.

وی عنوان کرد: سالنهای ورزشی باید بصورت شبانه روز در اختیار جوانان و ورزشکاران قرار گیرد و تلاش شود جوانان و نوجوانان پهلوان باشند و روحیه و منش پهلوانی داشته باشند.

استاندار گیلان همچنین با تاکید بر لزوم ترویج ورزشهای همگانی گفت: ورزش همگانی می تواند بخش زیادی از اقشار جامعه را در برگرفته و در سلامت و شادابی جامعه موثر باشد.

وی اظهار داشت: ورزش در نظام اسلامی اهمیتی ویژه دارد و در آموزه های دینی نیز بر مواردی چون نشاط و شادابی روح، وحدت و همبستگی و شجاعت توصیه شده که این صفات در ورزش موج می زند.

قهرمانی چابک در ادامه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت ورزش اشاره کرد و گفت: دولت نهم و دهم در تمامی سفرهای استانی به ورزش اهمیت داده و اعتبارات زیادی برای این مهم منظور کرده است.

وی همچنین به مدیران دستگاههای اجرایی و ورزشکاران نسبت به توسعه فرهنگ ورزش همگانی و رعایت ارزشها و جوانمردی در ورزش حرفه ای تاکید کرد.