به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالی‌پور صبح دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: هر سال با فرا رسیدن ماه‌های محرم و صفر بسیاری از عاشقان امام حسین‌(ع) اقدام به ادای نذورات و پذیرایی از عزاداران حسینی می‌نمایند که در این راستا نیز همه ساله مقداری از کالاهای مورد نیاز این افراد توسط سازمان بازرگانی و از محل کالاهای تنظیم بازار در اختیار این افراد قرار می‌گیرد و امسال نیز همانند سال‌های گذشته در این زمینه اقداماتی انجام شده است.



وی افزود: امسال برای هیئتهای مذهبی و تکایا مقدار 641 تن برنج ایرانی‌، 108 تن روغن در اوزان 16 و 4.5 کیلویی و 108 تن شکر به عنوان سهمیه استان تهیه شده است.



رئیس سازمان بازرگانی ادامه داد: سهمیه برنج سال جاری از نوع برنج ایرانی و با قیمت 10 هزار ریال و قیمت روغن به ازای هر کیلو‌گرم 11 هزار ریال و شکر هرکیلوگرم شش هزار و 500 ریال می‌باشد.



عالی‌پور خاطر‌نشان کرد: سهمیه هیئت‌های مذهبی با توجه به کثرت این هیئت‌ها و تقاضای بسیار زیاد فقط در اختیار مساجد‌، تکایا‌، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی که در سازمان تبلیغات اسلامی به ثبت رسیده‌اند و دارای معرفی‌نامه می‌باشند قرار می‌گیرد.



وی خاطر‌نشان کرد: با توجه به اینکه مقدار سهمیه تخصیص داده شده به استان جوابگوی تقاضای هیئت‌های مذهبی نیست، رایزنی جهت دریافت سهمیه مناسب در دستور کار قرار دارد که در صورت تحقق این امر می‌توانیم مقدار بیشتری از کالاهای مورد نیاز این هیئت‌ها را تأمین کنیم.

