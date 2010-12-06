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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

تهران میزبان همایش نرم‌افزارهای کتابداری و اطلاع‌رسانی ‌می‌شود

تهران میزبان همایش نرم‌افزارهای کتابداری و اطلاع‌رسانی ‌می‌شود

همایش سراسری "سیمرغ" با موضوع تولید و ارائه نرم افزارها و خدمات ویژه حوزه اطلاع‌رسانی و کتابداری دی ماه سالجاری در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا) در ادامه تولید و ارائه نرم افزارها و خدمات ویژه حوزه اطلاع رسانی اقدام به برگزاری همایشی برای معرفی آخرین دستاوردها و محصولات جدید این حوزه در تاریخ 19 دی ماه کرده است.

در این همایش مطالبی با محور معرفی سرویس‌های فراکتابخانه‌ای نوسا، نرم‌افزار جدید امانات مخصوص مدارس، مساجد و شعبه‌های کتابخانه های بزرگ، مرورگر جدید منابع دیجیتال، امکانات جدید نرم افزار کتابخانه دیجیتال سیمرغ، عرضه نسخه اول رایگان پورتال سیمرغ و مروری بر کارکرد فن آوری RFID در کتابخانه‌ها ارائه خواهد شد.

همایش "سیمرغ" یکشنبه 19 دی ماه از ساعت 8 تا 12:30 در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، سالن خواجه نصیر واقع در بزرگراه شهید چمران، نرسیده به هتل استقلال، ورودی شمالی سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود.
 
ثبت نام در همایش از تاریخ 14 آذر در آدرس  http://www.nosa.com/NosaSoft/WebUI/Seminar/Hamayesh.aspx آغاز شده و تا 5 دی ادامه دارد.
کد مطلب 1204919

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