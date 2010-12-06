"دیپلماسی آتش" در روابط پرتنش ترکیه و رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت در ادامه می نویسد: "احمد داوداوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه از تائید یا تکذیب این مطلب که نخست وزیر اسرائیل با ارسال نماینده ای خواستار پایان تشنهای میان آنکارا و تل آویو شده خودداری می کند.

این در حالی است که روزنامه هاآرتض می نویسد: بنیامین نتانیاهو با ارسال نماینده ای به کمیته رسیدگی به جریان حمله به کاروان آزادی خواستار پایان تنشها میان ترکیه و اسرائیل شده است.

روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی از ماه می گذشته به دلیل حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کشتی های کاروان آزادی و کشته شدن 9 تبعه ترک در آن وارد تنش شد و مقامات آنکارا بارها اعلام کرده اند تا زمانی که تل آویو بابت این حمله بطور رسمی از آنکارا معذرت خواهی نکند روابط ترکیه-رژیم صهیونیستی به روزهای گذشته بازنمی گردد.

ترکیه برای خاموش کردن آتش سوزی جنگلهای سرزمین های اشغالی اقدام به ارسال کمک به این منطقه کرد که تل آویو این حرکت آنکارا را عاملی برای بهبود روابط خود با ترکیه تعبیر کرد.

در همین رابطه نخست وزیر ترکیه تاکید کرده که کمک به خاموش کردن آتش در سرزمینهای اشغالی نشانه بهبود روابط آنکارا و تل آویو نبوده و این رژیم باید بدلیل حمله به کاروان آزادی غذرخواهی کند.

ترکیه جزو کشورهایی است که در حادثه آتش سوزی سرزمینهای اشغالی به رژیم صهیونیستی کمک کرده، با این حال این رژیم در کنترل آتش موفق نبوده و گزارشها حاکی از گسترش آتش به دیگر مناطق اشغالی است.



عصر جمعه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی تماسی تلفنی با اردوغان از کمکهای ترکیه برای اطفاء آتش در سرزمینهای اشغالی قدردانی کرد.