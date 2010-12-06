به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه شعر و ادب و رئیس شورای سیاستگذاری پنجمین دوره جشنواره شعر فجر گفت: امسال علاوه بر لوح تقدیر و تندیس جشنواره به نفرات اول برگزیده هر بخش 20 سکه تمام بهار آزادی نفرات دوم برگزیده 16 سکه تمام بهار آزادی و نفرات سوم 12 سکه تمام بهار آزادی اهدا خواهد شد.

وی ضمن اعلام تصویب موضوع افزایش سکه‌های برگزیدگان در نهمین جلسه این شورای افزود: همچنین در این دوره از جشنواره علاوه بر سکه‌های تعیین شده برای نفرات برتر امتیازهای دیگری نیز در نظر گرفته‌ایم که از جمله آن اعزام نفرات برگزیده به کشورهای خارجی برای شرکت در برنامه‌های فرهنگی بین‌المللی است.

طالبیان هدف از این اقدام را آشنایی شاعران ایرانی با شاعران سایر کشورها و معرفی شعر و ادب فارسی به جهانیان دانست.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه شعر و ادب اعطای وام 50 میلیون ریالی را از دیگر جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان این دوره اعلام کرد و گفت:همچنین به منظور معرفی این شاعران به جامعه شعری کشور مجموعه‌ای از سروده‌های تازه آنها را با شمارگان 3000 نسخه منتشر خواهیم کرد.

وی ادامه داد: صدور و شارژ بن کارت الکترونیک خرید کتاب به مبلغ پنج میلیون ریال از دیگر جوایز پنجمین جشنواره شعر فجر برای برگزیدگان است.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا پایان آذر ماه سال جاری تمدید شده است.