ناصر عنصری تهیهکننده این فیلم تلویزیونی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمهای تلویزیونی "خانهای در غبار" به کارگردانی احمد امینی و "به همین راحتی" به کارگردانی محمدحسین شیرودی از طریق سیما فیلم فرم درخواست شرکت در بخش ویدئویی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر را پر کردهاند. امیدوارم که با این فیلمها بتوانیم در جشنواره حضور داشته باشیم.
عنصری درباره مجموعه تلویزیونی "شهر دقیانوس" گفت: بخشهای مربوط به ایران این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی مهرداد خوشبخت مدتی است به پایان رسیده و در حال مذاکره برای سفر به یکی از کشورهای لبنان یا سوریه هستیم تا یک قسمت باقیمانده از این سریال تصویربرداری شود. تدوین بخشهای مربوط به ایران این مجموعه تلویزیونی توسط سهراب خسروی به پایان رسیده و صداگذاری این سکانسها در حال انجام است.
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