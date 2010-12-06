چهارمین کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون فرهنگی و پیشگیری بهزیستی ایلام صبح دوشنبه در محل این کارگاه اظهار داشت: در این کارگاه مربیان و افرادی که توانایی آموزش به دیگران داشته باشند، شرکت دارند.

فرمان عزیزنیا افزود: شرکت کنندگان با عوامل حفاظتی، عوامل خطر خودکشی و توانایی و کنترل آن آشنا می شوند.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان ایلام نیز در این کارگاه مطالبی را پیرامون اهمیت پیشگیری از خودکشی ارائه کرد.

رستمی بیان داشت: این معضل در استان ایلام وجود دارد و باید با راهکارهای علمی و عملی روند آن را متوقف کرد.