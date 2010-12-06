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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

چهارمین کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت در ایلام برگزار شد

چهارمین کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت در ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: چهارمین کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه خود و دیگران در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون فرهنگی و پیشگیری بهزیستی ایلام صبح دوشنبه در محل این کارگاه اظهار داشت:  در این کارگاه مربیان و افرادی که توانایی آموزش به دیگران داشته باشند، شرکت دارند.

فرمان عزیزنیا افزود: شرکت کنندگان با عوامل حفاظتی، عوامل خطر خودکشی و توانایی و کنترل آن آشنا می شوند.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان ایلام نیز در این کارگاه مطالبی را پیرامون اهمیت پیشگیری از خودکشی ارائه کرد.

رستمی بیان داشت: این معضل در استان ایلام وجود دارد و باید با راهکارهای علمی و عملی روند آن را متوقف کرد.

کد مطلب 1204940

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