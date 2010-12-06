تاسیس اتاق بیمه مشترک برای توسعه سرمایه گذاری ضروری است

لیلا طورچی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به انتخاب منطقه آزاد انزلی به عنوان نقطه پایلوت گسترش روابط ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر، ضرورت تشکیل اتاق بازرگانی مشترک منطقه آزاد انزلی با اتاق های بازرگانی کشورهای منطقه و تأسیس اتاق بیمه مشترک که ضامن حمایت و اطمینان سرمایه گذاران و سرمایه گذاریهای مشترک است بیش از پیش احساس می شود.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور این شرکت به منظور حمایت از صنعت گردشگری و امنیت سرمایه گذاران خارجی بیمه درمانی مسافران ورودی به ایران را به نام ایرها ارائه کرده که سرمایه گذار یا گردشگر خارجی طبق شرح مندرج در گذرنامه از تاریخ ورود به کشور تحت پوشش است.

نماینده بیمه ایران معین در منطقه آزاد انزلی گفت: بیمه ایران معین به عنوان بیمه مختص مناطق آزاد در راستای سیاستهای سازمان منطقه آزاد انزلی خدمات بیمه ای برای کلیه فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ارائه می دهد.

وی ادامه داد: خدمات بیمه ای متنوع این حوزه مشتمل بر پوشش بیمه باربری در بخش واردات، صادرات، ترانزیت کالا و مواد اولیه از مبدأ تا مقصد نهایی بهمراه پوشش بیمه ای از جمله آتش سوزی، مسئولیت، درمان تکمیلی و ضمانت کالا و سایر موارد در مراحل سرمایه گذاری و تولید که ضامن حفظ سرمایه و مسئولیت سرمایه گذار است.

طورچی مقدم لازمه ارائه و شمول چنین خدمات بیمه ای را ثبت شرکت و موسسه خارجی و اخذ مجوز فعالیت از سازمان منطقه آزاد انزلی اعلام کرد و گفت: بعد از این مرحله سرمایه گذاران می توانند از خدمات بیمه ای و سایر خدمات و معافیتها و مزایای قانونی فعالیت در منطقه آزاد انزلی بهره برند.

وی تصریح کرد: تعرفه ها بدلیل شرایط خاص مناطق آزاد به عنوان بازار رقابت و جذب سرمایه بین المللی به جهت نرخ سرزمین اصلی تا حدودی تعدیل یافته است و با لحاظ کردن سه درصد تخفیفات مالیاتی و ارزش افزوده تعرفه های ارائه شده کاملا رقابتی است.

نماینده بیمه ایران معین در منطقه آزاد انزلی به سرمایه گذاران خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در ایران پیشنهاد کرد: با توجه به فعالیت بانکها و بیمه در منطقه آزاد انزلی و تسهیلات قانونی به منظور حضور سرمایه گذاران خارجی و مزایای متعددی چون نزدیکی به قطبهای تولیدی - مصرفی ایران، وجود مسیرهای مواصلاتی هوایی، دریایی و زمینی و نزدیکی به کشورهای حاشیه دریای خزر بهمراه قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال جنوب، منطقه آزاد انزلی دارای بهترین موقعیت برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی و داخلی است.