به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی بین المللی تنیس روی میز که از این بعد به عنوان محل تمرین شبانه روزی و خوابگاه اعضای تیم های ملی مردان و زنان مورد استفاده قرار می گیرد صبح امروز در محل مجموعه ورزشی انقلاب افتتاح شد.

علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و معاونین وی در این سازمان، جمعی از اهالی تنیس روی میز همراه با لطفعلی پورکاظمی، فولادگر و مجید شایسته روسای فدراسیون های پزشکی، ورزشی، تکنواندو و تنیس از جمله افرادی بودند که در مراسم افتتاح آکادمی بین المللی تنیس روی میز شرکت داشتند. با این حال رومان افتتاح این آکادمی توسط مهدی مهدیزاده دبیرحال حاضر هیئت تنیس روی میز ایلام و برادر شهید صادق مهدیزاده پاره شد.

آکادمی بین المللی تنیس روی میز در زمینی به فضای 2000 متر مربع به بهره برداری رسیده است. البته سالن محل این آکادمی 1010 متر مربع است. این آکادمی 25 شهریورماه سال جاری در اختیار فدراسیون تنیس روی میز قرار گرفت و کارهای لازم برای افتتاح و بهره برداری از آن از 5 مهر ماه آغاز شد.

پیش از این آکادمی تنیس روی میز ایران در قیطریه محل استقرار فدراسیون تکواندو واقع بود اما این آکادمی سال گذشته در اختیار اهالی تکواندو قرار گرفت.