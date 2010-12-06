ویکی لیکس دستگاه دیپلماسی آمریکا را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این گزارش که روز یکشنبه منتشر شده می گوید: آمریکا در صدد است تا پس از افشای اسناد محرمانه و مکاتبات دیپلماتیک سفارتخانه های این کشور در دستگاهی دیپلماسی خود تغییرات عمده ای را ایجاد کند.

یک مقام در شورای امنیت ملی آمریکا در این باره می گوید: ما مجبور هستیم بهترین نیروهای خود را کنار بگذاریم به خاطر اینکه این افراد جرات کرده اند حقایقی را در باره کشورهایی که در آنها خدمت می کرده اند، اعلام کنند.

در این گزارش آماده است: گرچه این برنامه هنوز مراحل اولیه خود را می گذراند، اما تیمی از وزارت خارجه، پنتاگون و سازمان سیا در حال کار هستند تا در ماه های آتی دست به تغییرات در تعدادی از سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا بزنند.

"لزلی فیلیپ" سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه درباره این تغییرات بدون اینکه به جزئیات بیشتری در این باره اشاره داشته باشد گفت: اگر لازم بدانیم دست به تغییرات خواهیم زد.

سناتور "جان کری" از اعضای ارشد کنگره آمریکا و کمیته روابط خارجی کنگره نیز بدون اینکه چنین تغییراتی را رد کند به شبکه تلویزیونی ان. بی. سی. گفت: من نمی توانم در این باره به شما حرفی بزنم، اما این مسئله در برخی از مکان ها ممکن است. به من گفته خواهد شد که نمی توانند با این دیپلماتها کار کنند.