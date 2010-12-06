به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه نشست صبح امروز دوشنبه کمیته تیمهای ملی فدراسیون فوتبال ضمن بیان این مطلب افزود: سازمان تیمهای ملی فوتبال ایران نیاز به تغییرات جدی از نظر ساختاری، تدارکاتی و تجهیزاتی دارد. در همه جای دنیا خدمت سربازی وجود دارد اما تیمهای پایه ما همیشه از این مشکل رنج می برند، این بار هم برای تیم امید من پیش آقای احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی رفتم و از ایشان مجوز خروج بازیکنان سرباز را گرفتم.

وی در ادامه افزود: باید مشکلات فوتبال را ریشه ای حل کنیم که ما دنبال ایران کار هستیم. من شخصا اعتقاد دارم، تیم فوتبال امید ایران می تواند کره جنوبی و ژاپن را شکست دهد اما در واقعیت ما قوی تر از ژاپن نیستیم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با طرح این موضوع که باید فوتبال ایران از نظر دانش، امکانات و ساختار خود را به تیمهای مطرح جهان نزدیک کند، اظهار داشت: در آخرین تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از سازمان لیگ و آزادگان خواسته شد، طرحی را آماده کنند تا تیمهای لیگ برتری بالاجبار یک یا دو بازیکن امید و جوانان را در هر بازی به میدان بفرستند.

وی افزود: این موضوع به رشد و پویایی فوتبال پایه ایران بیشتر کمک خواهد کرد، همانطور که باشگاه ها در استفاده از بازیکن خارجی با معذورات و اجبارات روبه‌رو می شوند، باید از بازیکنان پایه هم در تیمهای خود استفاده کنند تا این مسئله در نهایت به فوتبال ایران کمک کند چرا که در این صورت حداقل 35 بازیکن امید و جوانان آماده خواهیم داشت.

تاج با تاکید براینکه اگر تیم امید در بازی‌های آسیایی گوانگجو سوم هم می شد، کافی نبود، گفت: مطمئنا ما در باد این موفقیت می خوابیدیم و بعدا ضرر آن را می دیدم البته جای خالی فوتبال در مراسم اهدای جوایز به مدال آوران خالی بود و ما می توانستیم در بازیهای آسیایی گوانگجو سوم شویم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال انجام ساختاری را نیاز اصلی فوتبال ایران دانست و خاطرنشان کرد: امروز که تیم امید در بازیهای آسیایی چهارم شده است ما (مسئولان فدراسیون فوتبال) و اعضای کادر فنی این تیم باید از مردم عذرخواهی کنیم. البته آقای پیروانی از بابت ناکامی تیمش از مردم عذرخواهی کرده است. ما باید تلاش کنیم که به تیمهای ژاپن و کره جنوبی خود را نزدیک کنیم، با اینکه تیمهای کره شمالی و استرالیا خطرناک هستند اما فوتبال هم مانند دیگر رشته های تیمی می تواند در مسابقات آینده رده ه های بالاتر را کسب کند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به افرادی که مدعی هستند هزینه های زیادی در فوتبال کشور صرف می شود، گفت: این منطقی نیست غیر فوتبالی ها در مورد فوتبال اظهارنظر کنند. شما نگاه کنید، دنیا روی فوتبال بیش از همه رشته ها سرمایه گذاری کرده است حتی مسئولان ورزش چین در گوانگجو می گفتند، ارزش طلای فوتبال برای ما بیش از 100 طلاست. البته نمی خواهم با این حرفم هیچ بی احترامی به مدال آوران ایران در گوانگجو بکنم. همه طلایی های گوانگجو قابل تحسین هستند و من به آنها تبریک می گویم اما برای بدست آوردن طلای فوتبال کار بسیار سختی پیش رو داریم. ما در گوانگجو پنج بازی را بردیم اما در نهایت چهارم شدیم.

وی با ابراز خوشحالی از اینکه کاروان ورزش ایران در گوانگجو به رده چهارم دست یافت، گفت: هیچ کس نمی خواهد طلای فوتبال و رفتن به المیپک 2012 لندن را از دست بدهد اما واقعیت فوتبال چیز دیگری است. شما تیمهای ذوب آهن و سپاهان را ببینید که در سالهای نه چندان دور تنها به این فکر می کردند که مقابل پرسپولیس و استقلال زیاد گل نخورند اما امروز فوتبال به این سمت پیش رفته است که نمی توان نتیجه هیچ مسابقه ای را در لیگ برتر پیش بینی کرد و ممکن است سرخابی های پایتخت در هر بازی مغلوب شود. این اتفاقی است که در فوتبال آسیا شاهد آن هستیم و تیمهای درجه دوم و سوم هم خودشان را به تیمهای مطرح رسانده اند. زمانی ما به تیمهای ضعیف آسیا 6 تا 7 گل می زدیم اما امروز باید تلاش کنیم که از سرعت رشد فوتبال عقب نمانیم.

تاج در این خصوص اضافه کرد: البته من امارات را حتی اگر قهرمان بازیهای آسیایی گوانگجو هم می شد تهدیدی برای فوتبال ایران نمی دانستم زیرا آنها در بازی با کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی باید گل‌های فراوانی می خوردند اما این مسئله باید مدنظر قرار گیرد که ما باید خود را به آنها نزدیکتر کنیم و بتوانیم به تیمهای بالاتر از خود رسیده و آنها را پشت سر بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه در نشست امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال در خصوص آینده غلام پیروانی تصمیم گیری نشده و تنها صحبتهای او را می شنویم، افزود: برخی از مشکلات فوتبال در بخش پایه را باید ریشه ای حل کنیم. مشکل سربازی، بازیکن نکردن بازیکنان پایه در تیمهای لیگ برتری، عدم همکاری باشگاه ها با تیم‌های ملی و ... باید ریشه های حل شود تا تیمهای قدرتمندی را روانه پیکارهای مختلف کنیم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پایان با بیان اینکه نتیجه و عملکرد تیم امید در گوانگجو در مجموع بد نبود و این تیم مقابل کره جنوبی و ژاپن عملکرد خوبی داشت، گفت: پیروانی آدم بسیار با صلاحیتی است، البته تیم امید ضعف هایی داشته که باید برطرف شود به نظر من اگر بخواهیم مربی از داخل کشور برای تیم امید انتخاب کنیم پیروانی چهره برجسته تری نسبت به دیگران است اما کمیته فنی در این خصوص تصمیم گیری می کند گرچه نباید فراموش کنیم ضعف‌ها و کمبودهایی وجود دارد که باید برطرف شود.