تختهای دیالیز همدان تنها جوابگوی یک دهم بیماران

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در اینجا آینده برای همه یکسان است، دیالیز یا پیوند سرنوشت مشترک تمامی بیماران دیالیزی استان همدان است که هر ماه به تعداد آنها افزوده می شود.

هفته ای سه بار و هر بار چهار ساعت باید روی تخت بیمارستان بخوابد تا همه خونش از طریق لوله ای پلاستیکی از بدن خارج شود و پس از تصفیه در دستگاه، دوباره به بدنش بازگردد، این سرنوشت مشترک همه بیماران مبتلا به نارسایی شدید کلیه و بیماران دیالیزی است.

بیمارانی که خونشان به جای اینکه به صورت طبیعی در کلیه های 150گرمی تصفیه شود، هر از چند گاهی در دستگاه های چند صد کیلویی دیالیز، از مواد سمی و زاید، پالایش می شود.

جابر مجبور است صبح شنبه قبل از طلوع آفتاب به مقصد بیمارستان کفش و کلاه کند. روی تخت دراز می کشد، چهار ساعت درد می کشد اما چاره ای ندارد، سرانجام دیالیز می شود.

دوشنبه به بیرون می زند دوباره از بیمارستان سر درمی آورد، روی تخت دراز می کشد و روز از نو روزی از نو.

چهارشنبه هم از راه می رسد، او بی آنکه از راننده بخواهد که او را کجا ببرد، خود را مقابل بیمارستان می بیند و باز دوباره روی تخت دراز می کشد، به دستگاه خیره می شود، آینده اش را مرور می کند، فکر می کند، فکر می کند و فکر می کند تا چهار ساعت دیگر دیالیز تمام شود، درد را فراموش کرده، گویا درد عادت او شده است.

سالهاست با روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه الفت خوبی دارد، او هرگز این روزها را از یاد نمی برد اما یک امید دارد، این که روزی کلیه اش را پیوند بزند.

محسن بیگی از بیماران کلیوی، در خصوص وضعیت خویش گفت: از دو سال پیش به مرکز دیالیز شهید بهشتی در همدان مراجعه و سه بار در هفته مسیر طولانی منزل تا مرکز را طی می کنم تا خون تصفیه شده در بدنم گردش کند.

بیگی با اشاره به اینکه از سال ها پیش مشکل کلیه دارد، گفت: از مدتها پیش علایم این بیماری در من وجود داشت اما پزشکان تشخیص نداده بودند.

وی اظهار داشت: ماهانه نزدیک به 70 هزار تومان هزینه دارو می پردازم که این وضعیت با توجه به مشکل بیکاری برایم معضل شده است.

یکی دیگر از بیماران کلیوی همدان از ناتوانی مالی پدرش برای پرداخت هزینه دارو و درمان سخن گفت و افزود: دو سال پیش دچار بیماری کلیه شدم و بهبود پیدا کردم اما دوباره بیماریم عود کرد و به تشخیص پزشک دوباره دیالیز را شروع کردم.

طاهره امینی با درخواست از خیران و مردم برای کمک به بیماران خاص افزود: اگرچه برای دیالیز شدن، هزینه ای نمی پردازم اما ناچارم برای پرداخت ویزیت پزشک متخصص و خرید داروهای مورد نیاز به ویژه آمپول اپرکس ماهانه پول زیادی را هزینه کنم.

این بیمار دیالیزی با اشاره به دوری محل سکونتش از بیمارستانی که باید در آن دیالیزشود، گفت: هزینه های درمان این بیماری کمرشکن است.

در همین راستا و پس از گفتگو با چند تن از بیماران کلیوی به سراغ رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان رفتیم.

ابوالفتح میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان در خصوص مشکلات این بیماران گفت: تخت دیالیز بیمارستانهای همدان تنها جوابگوی یک دهم بیماران این استان است.

شناسایی 523 بیمار دیالیزی در همدان

میرزایی با اشاره به اینکه در حال حاضر 523 بیمار دیالیزی در استان همدان شناسایی شده است، اظهار داشت: تعداد تخت های دیالیز در استان همدان تنها 55 تخت است که نسبت به تعداد بیماران بسیار کم است.

میرزایی افزود: در استان همدان 423 نفر نیز در نوبت پیوند کلیه قرار دارند که جوانترین آنها بیماری 12 ساله و پیرترین نیز بیماری 73 ساله است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری از یک مورد مرگ مغزی، دو بیمار همدانی پیوند کلیه شده اند، افزود: بطور متوسط متوسط سن بیماران مبتلا به نارسایی های کلیوی 40 سال است.

کمبود دستگاه دیالیز و هزینه های درمانی بیماران را آزار می دهد

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان با بیان اینکه هر بیمار حداقل 500 هزار ریال را در هر ماه بابت هزینه درمان پرداخت می کند، گفت: وضعیت مراکز خدمات رسان به بیماران کلیوی در استان همدان تا حد مطلوب است و تنها کمبود دستگاه دیالیز در شهر همدان و هزینه های درمانی بیماران را آزار می دهد.

وی با تاکید بر اینکه نبود بانک اطلاعاتی اعضا دارنده کارت در استان همدان حس می شود، اظهار داشت: باید این امر صورت گیرد تا در صورت نیاز دیگر احتیاجی به وجود اصل کارت یا خانواده شخص نباشد.

ابوالفتح میرزایی با اشاره به اینکه تاکنون شش هزار نفر در استان همدان کارت اهدا عضو دریافت کرده اند، افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ یک از افرادی که کارت دریافت کرده اند دچار سانحه نشده اند و این خود نوعی پاداش در برابر این عمل خداپسندانه است.

پیوند مرگ مغزی در همدان باید ساماندهی شود

میرزایی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک مورد پیوند از مرگ مغزی به دو بیمار کلیوی انجام شده است، اظهار داشت: اگر وضعیت پیوند از مرگ مغزی ساماندهی شود و از طرف مسئولان مورد حمایت باشد مشکلات بیماران کلیوی سریعتر برطرف می شود.

وی شرایط اصلی دریافت کارت را اجازه اولیا دم خواند و افزود: بهتر است کسانی که این کارت را دریافت می کنند بستگان خود را آماده کنند و کارت را همیشه همراه داشته باشند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان افزود: در حال حاضر بیش از 80 درصد دارندگان کارت درهمدان بانوان هستند.

وی با بیان اینکه این انجمن به صورت غیر انتفاعی و غیر دولتی و با استعانت از کمک های مردمی اداره می شود، اظهار داشت: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در سراسر کشور دارای شعبه استانی و شهرستانی است که به بیماران دیالیزی خدمات مطلوبی را ارائه می کند.

ناهماهنگی بیمه های روستایی از مشکلات بیماران دیالیزی است

میرزایی حضور جراح فوق تخصصی عروق در مرکز درمانی شهید بهشتی و خرید دستگاه های پیشرفته دیالیز را از نیازهای اساسی این بخش برشمرد وگفت: هماهنگ نبودن برخی بیمه های حمایتی به خصوص بیمه های روستایی از دیگر مشکلات بیماران دیالیزی است.

وی با تائید اینکه بیشتر بیماران کلیوی، برغم برخورداری از حمایت های بیمه ای، باز هم در تامین مخارج درمانی و هزینه های ایاب و ذهاب شان، با مشکل روبه رو هستند، گفت: انجمن تلاش می کند،متناسب با توانمندی های مالی بیماران ازآنان حمایت کند.

رئیس انجمن حمایت ازبیماران کلیوی همدان با تاکید براینکه همه مبالغی که این انجمن،سالانه برای بیماران کلیوی هزینه می کند، با کمکهای مردمی فراهم می شود، گفت: درتلاشیم با جلب بیشترحمایت خیران، از مشکلات مالی بیماران دیالیزی بکاهیم.

وی با اشاره به اینکه بهترین راه حل برای درمان بخش زیادی ازبیماران دیالیزی، پیوند کلیه است، گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی بخش مهمی از تلاش هایش را حول این محورمتمرکز کرده است.

نا گفته پیداست که خدمات انجمن بیماران کلیوی و سایر نهادها امری غیر قابل انکار است اما آنچه مسلم است اینکه توجه جدی و ایجاد مراکز دیالیز در مناطق دورافتاده امری ضروری به نظر می رسد تا این بیماران که برخی از آنان از روستاییان به شمار می آیند به طی مسافت طولانی و پرداخت هزینه های گزاف درمان مجبور نباشند.

در کنار آن، تقویت انجمن حمایت از بیماران کلیوی، از طریق شناساندن بیشتر این انجمن به مردم و افزایش آگاهی های عمومی نسبت به نیازهای مالی بیماران کلیوی هم در این زمینه راهگشاست.