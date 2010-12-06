"فلومیننسه" پس از 26 سال قهرمان برزیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فلومیننسه روز گذشته با شکست یک بر صفر گوارانی به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ فوتبال برزیل دست پیدا کرد. امرسون تک گل این دیدار را در دقیقه 61 به ثمر رساند.

بر پایه گزارش رویترز، این چهارمین قهرمانی "موریسی رامالیو" در پنج سال گذشته بود. وی حد فاصل سال های 2006 تا 2008 با سائوپولو قهرمان شده بود. فلومیننسه موفق شد در حضور 45 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه "انگانهائو" به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.

امرسون، زننده گل قهرمانی فلومیننسه، به خبرنگاران گفت: خیلی مشکل است که بخواهم آن را توضیح بدهم. هواداران ما سزاوار این قهرمانی بودند. ما 26 سال بود که جام نبرده بودیم و نه 26 ماه و 26 هفته.

تیم فوتبال کروزیرو با پشت سر گذاشتن کورینتیانس به نایب قهرمانی رسید.