ائتلاف برای توسعه کارت حافظه با گنجایش دو ترابایت و سرعت 500 مگابیت برثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، آینده ابزارهای دیجیتال در انحصار کارتهای حافظه ای خواهد بود که ابعاد بسیار کوچکتر و گنجایش ذخیره اطلاعات و سرعت پردازش داده های ذخیره شده در آنها بسیار بالاتر از کارتهای امروزی است.

در راستای توسعه کارتهای حافظه نسل جدید، سه شرکت "سونی"، "سن دیسک" و "نیکون" گروه جدیدی را برای توسعه نسل آینده کارتهای حافظه به نام "کامپکت فلش نسل جدید" (CompactFlash) تشکیل دادند.

توسعه این کارتها پیش از هر چیز نیاز به یک استاندارد جدید فناوری است که بتواند پاسخگوی نیاز دوربینهای دیجیتالی فوق حرفه ای آینده و سایر بخشهای صنایع دیجیتال باشد.

گروه جدیدی که از ائتلاف این سه شرکت بزرگ تشکیل شده است "انجمن کامپکت فلش" (CFA) نام دارد.

درحال حاضر کارتهای حافظه از استانداردی به نام CF که برپایه تداخل موازی ATA قرار دارد عمل می کند. این استاندارد قادر است کارتهایی با سرعت حداکثر 167 مگابایت در ثانیه را ارائه کند. این درحالی است که کارتهای حافظه "کامپکت فلش نسل جدید" قرار است از استانداری به نام PCI Express که برپایه "تداخلی سریالی" قرار دارد استفاده کنند.

براساس گزارش "اینفورمیشن وویک"، این استاندارد جدید تولید کارتهایی با گنجایش حداکثر 2 ترابایت و سرعت پردازش 500 مگابیت بر ثانیه را امکانپذیر می کنند.

در حال حاضر برخی از کارتهای محصول سونی هستند که گنجایش ذخیره سازی 2 ترابایت را دارند اما سرعت نیم گیگابیت بر ثانیه برای پردازش و انتقال اطلاعات تاکنون در هیچ کارت حافظه ای به دست نیامده است.

استفاده از یک کارت حافظه با گنجایش 2 ترابایت می تواند رایانه های قابل حمل، لوح- رایانه ها، دوربینهای عکاسی و تلفنهای همراه را به نسلی از دستگاههای الکترونیکی کاملا هوشمند تبدیل کند.