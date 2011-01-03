"خورین" در 35 کیلومتری پایتخت آب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، گاه به نظر می رسد برخی مناطق روستایی استان تهران تحت الشعاع نزدیکی به پایتخت قرار گرفته و معضلات آنها همچون خال زیر پلک و در عین محرومیت، دور از چشم مسئولین باقی مانده و کمتر به مشکلات چنین مناطقی رسیدگی می شود.

با انجام سفری 35 کیلومتری از پایتخت به سمت نواحی شمالی کشور، شمالشرق استان تهران، شهرستان دماوند، بخش رودهن و تنها در سه کیلومتری شهر رودهن روستای "خورین" با جمعیتی بالغ بر 400 خانوار وجود دارد که بیان معضلات مردم آن مویدی بر بحث ابتدایی این گزارش خبری خواهد بود.

بیان معضلات روستای خورین از زبان مردم

یکی از اهالی روستای خورین به خبرنگار مهر گفت: بزرگترین معضل روستای خورین نزدیکی به تهران و وجود این تصور واهی است که مناطق حاشیه پایتخت از معضلات کمتری رنج می برند.

وی ادامه داد: فقدان منابع کافی آب شرب با طبقه بندی مشکلات خورین و بر اساس درجه اهمیت در بالاترین رده قرار خواهد گرفت و اهالی این روستا تابستان گذشته را با معضلات فراوانی پشت سر گذاشتند.

بانویی خانه دار نیز با گلایه از کمبود آب شرب در روستای خود گفت: در گذشته های نسبتا دور آبهای سطحی متعددی از خورین عبور می کرد اما امروزه با خشک شدن تمامی این انهار، روستای خورین به منطقه ای خشک و همیشه تشنه تغییر وضعیت داده است.

وی از دادگاهی شدن برخی از اهالی روستای خورین برای دستیابی به آب شرب خبر داد و افزود: کار تعدادی از سکنه خورین در راستای تامین آب شرب خانواده خود به پاسگاه و متعاقبا تشکیل پرونده در دادگاه انجامیده است.

این بانوی خورینی بیان داشت: وظیفه تامین آب شرب بر عهده مسئولان است اما زمانی که چشم امید مردم خورین برای اجرای صحیح این خدمات از سوی نهادهای ذیربط قطع شد به ناچار و با هزینه شخصی خود مبادرت به حفر چاه کردند و امروز برای تامین آب شرب خانواده می بایست در دادگاه پاسخگوی قضات باشند.

دادگاهی شدن اهالی به جهت تامین آب شرب

عضو هیئت امنای روستای خورین در جریان بازدید روستایی امام جمعه، هیئتی از دفتر نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، فرماندار دماوند، بخشدار رودهن و برخی دیگر از مسئولان منطقه ای طی سخنانی خاطرنشان کرد: مهمترین معضل خورین آب شرب این منطقه روستایی است.

علی مشهدی محمدی ادامه داد: در حال حاضر و بر خلاف سالیان دورتر هیچ آب سطحی روانی در مناطق روستایی بخش رودهن و روستای خورین وجود ندارد که این تغییر وضعیت به کمبود شدید آب شرب منطقه انجامیده است.

این مسئول از عدم همکاری مناسب مسئولین جهت تامین آب شرب خورین خبر داد و افزود: طی پیگیریهای انجام شده از نهادهای ذیربط حتی در زمینه تامین آب به صورت حمل تانکر نیز همکاری لازم صورت نگرفت و مشکل یاد شده به قوت خود باقی مانده است.

وی بیان داشت: مردم پس از مشاهده این همکاری نامناسب به ناچار و با هزینه شخصی به حفر چاه برای تامین آب شرب خانواده مبادرت ورزیدند که نتیجه اقدام آنها شکایت و تشکیل پنج مورد پرونده در دادگاه بود که سالخورده ای 80 ساله نیز در میان این افراد دیده می شود.

مشهدی محمدی با گلایه از وضعیت موجود اظهار داشت: مسئولین نه تنها اقدامی موثر جهت تامین آب شرب خورین انجام نداده اند بلکه با عدم انجام صحیح وظیفه ذاتی خود موجبات دادگاهی شدن اهالی این روستا فراهم آورده اند.

فقدان مسیر مواصلاتی مناسب در خورین

مشکلات مسیر تردد، دیگر معضلی بود که این مسئول بدان اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح مسکن مهر رودهن در مهرآباد جاده این روستا پاسخگوی نیاز اهالی خورین نخواهد بود و می توان با ساماندهی جاده قدیم کمی از بار مسیر پرازدحام مذکور کاست.

وی ادامه داد: مسیر فرعی و خاکی دیگری بین روستای "ذره در" و خورین وجود دارد که می توانست با اجرای طرح آسفالت ریزی و ساماندهی مورد استفاده قرار گیرد اما برغم مساعدتهای انجام شده هنوز اقدام عملی خاصی پیرامون آن صورت نگرفته است.

خورین طرح هادی روستایی ندارد!

علی مشهدی محمدی از فقدان طرح هادی روستایی در خورین خبر داد و افزود: خورین برغم دیگر مناطق روستایی بخش رودهن از طرح هادی برخوردار نیست که فقدان آن می تواند به مانعی برای افزایش بافت در آینده مبدل شود.

این مسئول گاز شهری را تنها معضل حل شده روستای خورین دانست و اظهار داشت: البته ناگفته نماند نبود گاز شهری از معضلات بزرگ خورین بود که با تلاشهای بخشداری و شرکت گاز رودهن رفع شد.

بخش رودهن در حوزه شهرستان دماوند واقع شده و از دو شهر رودهن و آبعلی، دهستانهای مهرآباد و آبعلی و 15 آبادی متعدد تشکیل گردیده و در مجموع بیش از 30 هزار نفر جمعیت در آن حضور دارند که در حدود 25 هزار نفر آن در حوزه شهری و مابقی در روستاهای مختلف ساکن هستند.



این بخش از شمال با شهرستان آمل در استان مازندران، از شرق با بخش مرکزی دماوند، از غرب با بخش مرکزی تهران و از جنوب با ارتفاعات و دشتهای ورامین همجوار است.