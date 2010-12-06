اجرای پل فرهنگیان همدان مشکل اعتباری ندارد

به گزارش خبرنگارمهر در همدان، سیدحسن موسوی صبح دوشنبه در این بازدید با بیان اینکه بخشی از اعتبار لازم برای اجرای این پل را دولت تأمین می‌کند، گفت: روند اجرایی پروژه باید با به کارگیری پیمانکاران قوی سرعت یابد.

وی با تأکید بر اینکه فاز یک این پروژه باید امسال به پایان برسد، اظهار داشت: اجرای فاز دوم و سوم این پروژه در سال آینده انجام خواهد شد که برای سرعت انجام کار، مشکلات اعتباری آن حل شده است.

موسوی با اشاره به نقش مؤثر ایجاد زیرگذر و روگذر در مسیرهای پرتردد شهر همدان و کاهش بار ترافیکی منطقه، افزود: تمام پروژه‌هایی که در کاهش ترافیک شهری مؤثر هستند توسط طرح جامع ترافیک که در حال نهایی شدن است، در شورای ترافیک به تصویب می‌رسد و مجری آن‌ها نیز شهرداری است.

سیدحسن موسوی به سرعت یافتن اجرای پروژه پل فرهنگیان در هفته‌های اخیر اشاره کرد و با تأکید بر اتمام عملیات اجرایی این پروژه تا دهه فجر امسال، خاطرنشان کرد: دولت در راستای اجرای پروژه‌های توانمندسازی، بهسازی معابر، پروژه‌های دیواره ‌سازی و پوشش رودخانه‌ها و ساماندهی ترافیک شهر کمک اعتباری لازم را به شهرداری تزریق می‌کند و در صورت نیاز نیز از محل اعتبارات حوادث در این خصوص استفاده می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های متولی امور زیربنایی، به گسترده بودن پروژه پل فرهنگیان اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های امور زیربنایی باید در اجرای پروژه‌های عمرانی شهری با شهرداری همکاری کنند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان در بازدید از نحوه اجرای پل پژوهش و رسالت همدان نیز با ابراز خرسندی از سرعت اجرایی این دو پروژه گفت: خوشبختانه این دو پروژه روند اجرایی قابل قبول و مورد تأییدی دارند.

موسوی با بیان اینکه انتخاب پیمانکار مناسب در اجرا و سرعت بخشیدن به پروژه مؤثر است، افزود: اگر پیمانکار با تجربه و قوی انتخاب شود پروژه به راحتی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پیمانکاران از طریق مناقصه انتخاب می‌شوند و افراد دارای رتبه بالا در اولویت هستند، گفت: کارگران متخصص و دارای مهارت در اجرای پروژه‌های عمرانی نقش مهمی دارند.

شهردار همدان نیز در این بازدید با تأکید بر اینکه روند اجرایی پروژه‌های عمرانی شهر همدان به صورت روزانه بررسی می‌شود، گفت: در اجرای سه تقاطع غیرهمسطح شهر همدان سعی شده تا حتی المقدور در تأمین منابع مالی کمک حال پیمانکاران باشیم.

سیدمسعود عسگریان با بیان اینکه این سه پروژه تأثیر جدی در کاهش ترافیک شهر همدان دارند و به لحاظ تأمین اعتبار در خصوص اجرای سریع‌تر، در اولویت هستند، گفت: مردم و مسئولان دستگاه‌های اجرایی حامیان شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی هستند و با حمایت خود، شهرداری را در اجرای پروژه‌ها یاری می‌کنند.

عسگریان با قدردانی از شهروندان در رعایت ضوابط راهنمایی و رانندگی حین تردد در مسیرهای اجرایی پروژه‌های عمرانی شهر، از همکاری دستگاه‌های دولتی در جابجایی تأسیسات زیرزمینی قدردانی کرد و خواستار تداوم این همکاری شد.