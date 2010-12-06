احمد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: من از چند روز مانده به بازیهای آسیایی گوانگجو با فدراسیون دوومیدانی قطع همکاری کرده ام هر چند هنوز به طور رسمی استعفا نداده ام اما دیگر قصد بازگشت به این مجموعه را ندارم.

وی افزود: من به عنوان متولی کمیته دوهای نیمه استقامت، استقامت و صحرانوردی باید از شرایط ورزشکاران مربیان این رشته در فدراسیون دفاع کنم. یک لشگر ورزشکار از ایران راهی گوانگجو شد اما در این بین دوندگان استقامتی هیچ جایی در تیم دوومیدانی ایران نداشتند و تنها سجاد مرادی به عنوان دونده نیمه استقامت راهی این بازیها شد.

مربی دوهای استقامت کشورمان خاطرنشان کرد: این چند مدال در گوانگجو از پیش مشخص بوده است و در مجموع دوومیدانی نتیجه ای خاصی در گوانگجو نگرفته است. فدراسیون چند آفریقایی را در دوومیدانی آسیا دیده و ترسیده است! اگر سجاد می تواند این آفریقایی ها را پشت سر بگذارد چرا روی دیگر دوها چون سرعت و استقامت سرمایه گذاری نکنیم؟

وی ادامه داد: در 5 سال گذشته نزدیک به 40 مربی خارجی در رشته های مختلف دوومیدانی همچون پرتاب ها، پرش ها و دوهای نیمه استقامت وارد ایران شده اند و با این وجود جز پرتاب و دوهای نیمه استقامت در رشته های پرشی موفق نبودیم.



گودرزی با بیان این انتقاد که تا چه زمانی می خواهیم یک دونده زن را هر سال به مسابقات ببریم و در آن ماده آخر شویم!، تصریح کرد: فدراسیون به پرشها و برخی پرتابها چسبیده و به آنها می رسد در حالیکه ما در دوهای استقامت مانند 3 هزار، 3 هزار مانع، 5 هزار و 10 هزار متر نفرات خوبی داریم. ما جوان هایی در این رشته ها داریم مانند احمد فرود و کیهانی که زیر 9 دقیقه می دوند. این ها قهرمانان ایران هستند، باید 4 میدان ببینند تا به مرز کسب نتیجه و مدال برسند.

وی با بیان اینکه فدراسیون دوومیدانی با بی توجهی خود در 4 سال گذشته دوهای استقامت وصحرانوردی را نابود کرده است گفت: در این چند سال فدراسیون در برخی مواد نخبه کشی کرده است. احسان مهاجرشجاعی، محمد عاکفیان و خیلی های دیگر کجا هستند؟ ما قبل از این در همین مواد استقامتی توسط حمید سجادی، باغبانباشی، خلیل رضوی در رقابتهای آسیایی صاحب مدال شده ایم چرا باز هم نتوانیم مدال بگیریم!

رئیس کمیته دوهای نیمه استقامت، استقامت و صحرانوردی ایران ادامه داد: من از سال 1371 که تیم را به مسابقات صحرانوردی قهرمانی آسیا بردم و دوم شدیم تا به امروز متولی این بخش در فدراسیون هستم اما هیچ زمانی تا به حد 4 سال گذشته به این رشته ها لطمه نخورده بود.

وی با بیان اینکه فدراسیون در خصوص برگزاری نشست های کمیته فنی دروغ می گوید، گفت: من خودم عضو کمیته فنی فدراسیون هستم اما برگزاری نشست کارشناسانه فنی در این فدراسیون دروغ است و اصلا چیزی به عنوان کمیته فنی در فدراسیون نداریم. 4 سال مدیریت فدراسیون وقت تمام شده و من امیدوارم که شاهد تحولات جدیدی در این مجموعه باشیم.

گودرزی تاکید کرد: دوومیدانی یعنی همه رشته ها نه فقط پرتاب ها و پرش ها، باید بر روی تمامی رشته ها سرمایه گذاری کنیم. ورزشکاران ما در رشته های استقامتی و صحرانوردی نه مربی زبده خارجی دارند، نه دیدارهای تدارکاتی مناسب می روند و نه حقوق می گیرند!

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به کناره گیری شما از مسئولیت کمیته دوهای استقامت و صحرانوردی چه کسی متولی برگزاری مسابقات و برنامه های این رشته شده است؟ ، گفت: من دیگر از برنامه های فدراسیون اطلاعی ندارم و خود فدراسیون می داند که چه تصمیمی برای برگزاری مسابقات صحرانوردی خواهد گرفت.