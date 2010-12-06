جشنواره بین المللی فیلم و عکس آب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرورش گفت: شرکت آب و فاضلاب استان تهران در راستای منویات مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، به منظور تشویق و ترغیب هنرمندان ایران اسلامی به پرداختن به موضوع آب و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی، فرهنگسازی مصرف بهینه آب، ارتقای سطح بینش و نگرش جامعه نسبت به ارزش مادی و معنوی آب و نیز دستیابی به آثار فاخر تصویری در این زمینه، نخستین جشنواره بینالمللی "آب در قاب" را برگزار می کند.
مدیرعامل آبفای استان تهران در تشریح ساختار این جشنواره توضیح داد: این جشنواره در دو بخش ملی فیلمهای داستانی و فیلمنامه و دو بخش بین المللی فیلمهای مستند و عکس و در هشت زیرگروه برگزار میشود.
وی، تعدادی از موضوعات این جشنواره را "آب و قداست"، "آب و ارزشهای دینی"، "آب و تاریخ ایران واسلام"، "آب و اصلاح الگوی مصرف"، "آب، خانواده و جامعه"، "آب در فرهنگ عامه"، "آب و آبرسانی"، "زیبایی های آب" و "آب و فرهنگسازی" عنوان کرد.
پرورش اظهار داشت: در بخش "نگاه ویژه" جشنواره نیز به موضوعاتی نظیر دریاچهها و آبخوانهای از دسترفته ایران، خشکسالی و تبعات ناشی از آن و استحصال آب در شهرهای کویری و خشک ایران پرداخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه "جایگاه آب به عنوان عنصری حیاتبخش در در دنیای هنر بویژه هنرهای تصویری مغفول مانده است"، این جشنواره را گامی آغازین برای نهادینه سازی و ارتقای مقوله آب در اذهان هنرمندان و به تبع آن شهروندان دانست و گفت: می توان با به کارگیری زبان گویای هنر در جهت اصلاح الگوی مصرف و نهادینه سازی فرهنگ استفاده بهینه از آب بهره برد.
