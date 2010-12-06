به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جزئیات مصوبات و برنامه های شورای عالی اشتغال با اعلام این خبر که با تصویب این شورا قرار شد از این پس تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک زودبازده از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش یابد، گفت: با این مصوبه، انتظار داریم طرحها بتوانند از تسهیلات یاد شده بهره مند شوند.

وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه در این خصوص یارانه های پرداختی به طرح بنگاه‌های زودبازده نیز به دو میلیارد تومان خواهد رسید، اظهار داشت: باتوجه به مسئولیت استانداران در تامین اشتغال در حوزه های خود، 30 درصد کل این تسهیلات را در اختیار آنها قرار می دهیم تا به طرحهای بیش از دو میلیارد تومان و کمتر از 10 میلیارد تومان با تصویب کارگروه سرمایه گذاری استانها پرداخت شود.

وی این اقدام را در جهت توسعه طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده و افزایش کارآیی تسهیلات پرداختی به آنها برشمرد و افزود: تقویت مدیریت و بازدهی بیشتر طرحها نیز از موضوعات دیگر موردنظر این مصوبه شورای عالی اشتغال بوده است.

وزیر کار همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص گزارش مرکز آمار برای اعلام نرخ بیکاری تابستان سالجاری در جلسه دیروز شورای عالی اشتغال، گفت: در جلسه روز گذشته مرکز آمار به دلیل پایان نپذیرفتن جمع بندیها، نرخ بیکاری تابستان را اعلام نکرد.

شیخ الاسلامی درخصوص این موضوع که چرا این کار با تاخیر بسیار زیادی هنوز به نتیجه نرسیده و آیا مرکز آمار دلیلی و یا دلایلی را برای آن اعلام کرده است، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته شورای عالی اشتغال مسائل مختلفی بیان شد که نهایتا قرار بر این شد تا مرکز آمار در جلسات آینده این شورا حضور یابد و در مورد مسائل مختلف دیگر نیز اعلام نظر کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه ریزی سیستم بانکی و همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) برای پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده اشاره کرد و بیان داشت: برنامه اولیه صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت 20 درصد منابع آن تا پایان سال برای مشاغل خانگی است که ممکن است این میزان تا حدود 200 میلیاردتومان را نیز شامل شود.

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین خطاب به متقاضیان طرح مشاغل خانگی اظهار داشت: افراد می توانند طرحهای اشتغالزایی خود را به دستگاه‌های مربوط به نوع طرحی که ارائه می کنند، بفرستند تا پس از طی مراحل کارشناسی زمینه اعطای تسهیلات آنها فراهم شود.

شیخ الاسلامی همچنین به تلاش وزارت تعاون در سازماندهی، پشتیبانی و حمایت از خوشه سازی طرح های مشاغل خانگی در قالب تعاونیها خبر داد و افزود: در این طرح دستگاه‌های مختلف توانمندیهای خود را ارائه خواهند کرد.