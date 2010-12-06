20 سند محرمانه از دخالت عربستان در عراق و ترور مقامات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، یک منبع نزدیک به دولت عراق که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد: قطر 20 سند محرمانه در اختیار دارد که از دخالت عربستان سعودی در عراق و حمایت مالی این کشور برای به شکست کشاندن روند سیاسی عراق حکایت دارد.

وی خاطرنشان کرد: "مقرن بن عبدالعزیز" رئیس دستگاه اطلاعات عربستان سعودی از قطر خواسته که اسناد مربوط به دخالت ریاض در روند سیاسی عراق را فاش نکند.

این منبع در ادامه گفت: این اسناد از سوی دستگاه اطلاعات عربستان منتشر شده است که برخی از آنها به تلاش ریاض برای ترور برخی سیاستمداران عراقی به ویژه اعضای ائتلاف اتحاد ملی اشاره دارد.

وی اظهار داشت که قطر از این اسناد به عنوان اهرم فشار بر عربستان سعودی که همواره روابط میان آنها پرتنش است استفاده می کند.