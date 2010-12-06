  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

قاضی عسگر در گفتگو با مهر:

تسهیلات بنیاد شهید در حج امسال برای جانبازان مناسب نبود

مسئول بعثه مقام معظم رهبری و سرپرست حجاج ایرانی در سازمان حج و زیارت با انتقاد از خدمات دهی بنیاد شهید به جانبازان در حج امسال افزود: یکی از مشکلاتی که جانبازان همیشه در مناسک حج با آن مواجه هستند نبود سرویسهای ویژه در عرفات است.

حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از جانبازان ویلچری و شیمیایی در حج امسال با مشکلات متعدد روبرو بودند گفت: یکی از مشکلاتی که جانبازان همیشه در مناسک حج با آن مواجه هستند نبود سرویسهای ویژه در عرفات و برخی از مکانهای زیارتی بود که نیازمند توجه بیشتر بنیاد شهید است.

وی افزود: در عرفات جانبازان نمی توانستند با ویلچر از سرویسهای بهداشتی استفاده کنند و بنیاد شهید نیز در این مورد اقدامی نکرده بود که بیشتر این مشکلات را یادداشت کرده و به ریاست بنیاد شهید منتقل می کنم.
 
مسئول بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت در مورد خبر شیوع آنفلوآنزای نوع A در عربستان که در موسم حج مطرح شد گفت: خوشبختانه هیچگونه بیماری عفونی و واگیردار میان حجاج ایرانی در طول مدت حج مشاهده نشد و تنها در این مدت چند مورد مرگ بر اثر سکته های قلبی و مغزی و همچنین شکستگی و تصادف رخ داد و خبری هم که در این مورد منتشر شد و بی جهت موجب ایجاد ترس و دلهره در میان حجاج شد صحت نداشت.
 
 
کد خبر 1204982

