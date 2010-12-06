تسهیلات بنیاد شهید در حج امسال برای جانبازان مناسب نبود

حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از جانبازان ویلچری و شیمیایی در حج امسال با مشکلات متعدد روبرو بودند گفت: یکی از مشکلاتی که جانبازان همیشه در مناسک حج با آن مواجه هستند نبود سرویسهای ویژه در عرفات و برخی از مکانهای زیارتی بود که نیازمند توجه بیشتر بنیاد شهید است.

وی افزود: در عرفات جانبازان نمی توانستند با ویلچر از سرویسهای بهداشتی استفاده کنند و بنیاد شهید نیز در این مورد اقدامی نکرده بود که بیشتر این مشکلات را یادداشت کرده و به ریاست بنیاد شهید منتقل می کنم.

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت در مورد خبر شیوع آنفلوآنزای نوع A در عربستان که در موسم حج مطرح شد گفت: خوشبختانه هیچگونه بیماری عفونی و واگیردار میان حجاج ایرانی در طول مدت حج مشاهده نشد و تنها در این مدت چند مورد مرگ بر اثر سکته های قلبی و مغزی و همچنین شکستگی و تصادف رخ داد و خبری هم که در این مورد منتشر شد و بی جهت موجب ایجاد ترس و دلهره در میان حجاج شد صحت نداشت.



