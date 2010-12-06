احیای بافت فرسوده تبریز با مانع میراث فرهنگی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در بازسازی و عمران مناطق بافت فرسوده مرکز شهر با مانعی به نام قانون سازمان میراث فرهنگی مواجه هستیم که اجازه احداث ساختمان‌های بیش از دو طبقه را در این محدوده به دلیل قرار گرفتن در حوزه آثار و ابنیه تاریخی نمی‌دهد که باید نسبت به هماهنگی‌های لازم در این باره رایزنی شود.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه پایدار شهری اظهار داشت: هدف از توسعه پایدار در شهر، افزایش کیفیت زندگی و در عین حال بهبود شرایط زیست محیطی برای ساکنان محلی و نسل‌های آتی است.

احیای بافت های فرسوده نیازمند اعتبارات کلان است

نوین احیای بافت های فرسوده را نیازمند اختصاص اعتبارات و بودجه کلان دانست واظهار داشت: احیای بافت فرسوده تبریز که مساحتی افزون بر دو هزار و 500 هکتار را در هسته مرکزی شهر تشکیل می‌دهد اعتبارات و بودجه کلانی را طلب می‌کند که البته تسهیلات عمده بانک‌ها به این سمت هدایت شده است.

وی افزود: با بانک سپه به توافق رسیده‌ایم که بدون وثیقه تا مبلغ 25 میلیون تومان برای مرمت و بازسازی واحدهای فرسوده تسهیلات با سود 12 درصد و بازپرداخت 15 ساله واگذار کند.

شهردار تبریز تاکید کرد: همچنین معافیت‌هایی تا میزان 100 درصد از پرداخت عوارض نوسازی به نوسازی و عمران بافت‌های فرسوده اختصاص یافته است.

نوین در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح عمرانی بلوک بهشتی اوراق قرضه فروخته‌ایم و در صدد فروش اوراق مشارکت برای طرح‌های بلوک میار میار و بلوک گلستان هستیم.

نوین تصریح کرد: رعایت عدالت بین نسلی، حفاظت از محیط زیست طبیعی، بهره‌برداری و استفاده حداقلی از منابع تجدید ناپذیر، تنوع اقتصادی و پایداری اجتماعی ویژگی‌های کلی توسعه پایدار شهری است که شهرداری تبریز در راستای تحقق آن گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های توسعه شهری گفت: مدیریت شهری با استفاده کارآمد از منابع، انرژی و پسماند سعی در ایجاد محیطی سالم و ایمن برای شهروندان دارد و در کنار آن در راستای کاهش آلودگی، دسترسی شهروندان به حمل و نقل و حفظ هویت محلی در راستای توسعه شهری گام برمی‌دارد.