لیست آمریکا از فهرست اهداف مورد توجه تروریستها در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف در مطلب خود می نویسد: در این سند که بر روی آن بر عکس سندهای قبلی مهر محرمانه به چشم می خورد آمده است: در فوریه سال 2008 وزارت خارجه آمریکا از تمامی سفارت خانه های خود در سراسر جهان خواست تا لیستی که در سال 2008 در مورد مراکز مورد علاقه تروریستها برای انجام عملیات های تروریستی شناسایی شده را به روز کنند.

به موجب این سند، یکی از کشورهایی که مراکز زیادی در آن به عنوان اماکن احتمالی انجام حملات تروریستی شناسایی شده انگلیس است.

در فهرستی که ویکی ‌لیکس منتشر کرده نام مراکزی در انگلیس از جمله مراکز مخابراتی‏‌، مراکز کابلهای ارتباطی در زیردریا، تاسیسات نظامی و مرکز تولید واکسن نیز دیده می ‌شود.

در پی انتشار این سند محرمانه، داونینگ استریت ( مقر نخست وزیری انگلیس ) به شدت اقدام ویکی لیکس در انتشار این سند را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا از سفارتخانه های این کشور در نقاط مختلف جهان خواسته بود تا فهرست تاسیسات زیربنایی و منابع کلیدی را در سراسر جهان که از دست دادنشان تاثیر منفی قابل توجهی بر سلامت عمومی، امنیت اقتصادی و یا امنیت ملی آمریکا خواهد داشت، تهیه کند.

به نوشته دیلی تلگراف، بر خلاف تمامی اسنادی که در ویکی ‌لیکس منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد بر روی بسیاری از مراکز و کشورها در این اسناد خط کشیده شده است. با وجود این برخی از این اسامی این مراکز حساس در دید عموم قرار گرفته و به ‌نظر نمی ‌رسد که ویکی ‌لیکس چندان نگران هدف قرار گرفتن این مراکز توسط گروه‌های تروریستی باشد.

طبق این گزارش،‌ این تاسیسات، پایگاه ‌هایی هستند که آمریکا می ‌خواهد از آنها در برابر حملات تروریستی حفاظت کند زیرا به گفته وزارت خارجه این کشور از دست دادن آنها به ‌طور قابل توجهی بر امنیت آمریکا تاثیر خواهد گذاشت.

این سند همچنین حاوی اطلاعاتی درباره مراکز مهم در فرانسه و سوئیس است. نکته مهم در این باره آن است که نامی از مراکز آمریکایی در آن دیده نمی شود.

در مورد فرانسه، این فهرست به نام شرکت داروسازی "سانوفی-اونتیس"، شرکت صنعتی "آلستوم" و محلهای رسیدن تکلسهای مخابراتی دو سوی اقیانوس اطلس در "پلرن" و "لانیون" اشاره می‌ کند.