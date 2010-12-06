  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

از ابتدای سالجاری؛

50 شکایت علیه حل اختلاف گلستان ارائه شد

50 شکایت علیه حل اختلاف گلستان ارائه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول رسیدگی به شکایات مردمی شورای حل اختلاف گلستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 50 نفر از عملکرد شورای حل اختلاف به این واحد شکایت کرده اند.

جواد درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها به ویژه در بخش تصادفات مهم ترین بخش شکایت های مردم را تشکیل داده است.

وی افزود: زمان بر بودن رسیدگی به پرونده های تصادفاتی که با شکایت شاکی آغاز می شود و طی شدن دوره درمان در تصادفات جرحی، روند رسیدگی را طولانی تر می کند و به همین دلیل باید مردم  کمی صبورتر باشند تا رسیدگی به پرونده ها دقیق تر انجام شود.

درویشی خاطرنشان کرد: البته در این پرونده ها سعی می کنیم با بررسی و شناسایی علل، حتی الامکان زمان رسیدگی به پرونده ها را کاهش دهیم.

وی از مردم خواست، در صورت هرگونه شکایت از عملکرد اعضا و نحوه رسیدگی به واحد رسیدگی به شکایت مردمی این شورا واقع در گرگان، خیابان شهید بهشتی -  نرسیده به فلکه کریمی، روبروی دادسرای گرگان، طبقه فوقانی نمایندگی سایپا، دفتر مدیریت شوراهای حل اختلاف گلستان مراجعه یا با شماره 3332407-0171 تماس بگیرند.

بیش از 230 شعبه حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد .
 

کد مطلب 1204988

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها