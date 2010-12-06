50 شکایت علیه حل اختلاف گلستان ارائه شد

جواد درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها به ویژه در بخش تصادفات مهم ترین بخش شکایت های مردم را تشکیل داده است.

وی افزود: زمان بر بودن رسیدگی به پرونده های تصادفاتی که با شکایت شاکی آغاز می شود و طی شدن دوره درمان در تصادفات جرحی، روند رسیدگی را طولانی تر می کند و به همین دلیل باید مردم کمی صبورتر باشند تا رسیدگی به پرونده ها دقیق تر انجام شود.

درویشی خاطرنشان کرد: البته در این پرونده ها سعی می کنیم با بررسی و شناسایی علل، حتی الامکان زمان رسیدگی به پرونده ها را کاهش دهیم.

وی از مردم خواست، در صورت هرگونه شکایت از عملکرد اعضا و نحوه رسیدگی به واحد رسیدگی به شکایت مردمی این شورا واقع در گرگان، خیابان شهید بهشتی - نرسیده به فلکه کریمی، روبروی دادسرای گرگان، طبقه فوقانی نمایندگی سایپا، دفتر مدیریت شوراهای حل اختلاف گلستان مراجعه یا با شماره 3332407-0171 تماس بگیرند.

بیش از 230 شعبه حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد .

