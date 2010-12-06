تکمیل پل فرهنگیان همدان 9 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

موسی رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به سرعت یافتن اجرای پل فرهنگیان گفت: در حال حاضر چهار پیمانکار به صورت همزمان اجرای پروژه را عهده‌ دار شده‌اند.

رسولی با بیان اینکه یکی از پیمانکاران اجرای رمپها را عهده‌دار است و تاکنون رمپ شرقی و غربی با 75 درصد پیشرفت فیزیکی روبه‌روست، گفت: سازمان عمران شهرداری همدان به عنوان دومین پیمانکار اصل پل را اجرا می‌کند.

معاون فنی شهردار همدان کارخانه ماشین‌سازی اراک را سومین پیمانکار عنوان کرد و با بیان اینکه این پیمانکار عرشه‌های پل را اجرا می‌کند، گفت: یکی دیگر از پیمانکاران نیز آرماتوربندی و بتن‌ریزی را انجام می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه تمام دست ‌اندرکاران این پروژه با تمام توان وارد کار شده‌ اند، گفت: در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی تا فرصت باقی مانده به فصل سرما عملیات خاکی این تقاطع به اتمام می‌رسد.

معاون فنی شهردار همدان یادآور شد: تاکنون 13 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع شهرداری و منابع ملی و استانی برای اجرای این پل هزینه شده و برای اجرای فاز دو و سه و تکمیل نهایی پل نیز هشت تا 9 میلیارد تومان دیگر نیاز است.