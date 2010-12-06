به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی در این فیلم کمدی که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده گالیفیاناکیس و فرل نقش دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده می‌گیرند. جی روچ برای کارگردانی این فیلم برگزیده شده است.



این دو کمدین موفق همراه با آدام مک کی و جی روچ فیلم را تهیه می‌کنند. هنوز تاریخی برای آغاز فیلمبرداری پروژه عنوان نشده است. چند سال پیش ویل فرل در برنامه تلویزیونی "برنامه زنده شنبه شب" نقش جورج بوش را بازی کرده بود. جی روچ هم در سال 2000 فیلمی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با عنوان "بازشماری آرا" را کارگردانی کرده بود.



فیلمنامه این فیلم را کریس هنچی و شاون هارول نوشته‌اند. فرل در ماه‌های اخیر دوران پرکاری را پشت سر گذاشته است. چندی پیش فیلم "آدم‌های دیگر" با نقش آفرینی او روی پرده سینماها بود. هم اکنون انیمیشن "مگا مایند" در حال اکران است که فرل در آن به صدا پیشگی پرداخته بود. به زودی هم فیلم "همه چیز از بین می‌رود" با حضور او اکران می‌شود.