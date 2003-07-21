طرح نقشه راه محورگفتگوي شارون و بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آريل شارون نخست وزير اسرائيل و محمود عباس همتاي فلسطيني او پيش از سفر به آمريكا ، باهم ديدار و گفتگو كردند .

در ديدار شارون و عباس كه با هدف پيشبرد روند صلح در دفتر شارون برگزار شد، همچنين در خصوص آزادي فلسطينيان از زندانهاي رژيم صهيونيستي و ادامه خروج ارتش اسرائيل نيز بحث و تبادل نظر شد .

عليرغم اينكه اسرائيل تاكنون از آزادي 350 فلسطيني خبر داده است، اما از آزادي زندانيان عضو گروههاي اسلامي حماس و جهاد اسلامي سرباز زده است .

براساس گزارش راديوي ارتش اسرائيل ، آمريكا عليرغم سفر آتي شارون به واشنگتن بر فشارهاي خود عليه اسرائيل مبني بر آزاد كردن باقي زندانيان دربند فلسطيني بمنزله نشان دادن واكنشهاي مسالمت آميز در برابر فلسطينيان افزوده است .

ياسر عرفات رئيس حكومت خودگردان فلسطين نيز در گفتگو با خبرگزاري فلسطين ( وفا ) اعلام كرد كه نبايد تحت هر شرايطي در آزادي زندانيان فلسطيني وقفه ايجاد شود .

آريل شارون قرار است براي هشتمين بار پس از رياست جمهوري جورج بوش در ماه مارس 2001 از آمريكا ديدار كند . سفر شارون به آمريكا كوتاه مدت خواهد بود .

گفته مي شود ، محور مذاكرات آمريكا و اسرائيل نحوه اجراي طرح" نقشه راه" خواهد بود . طرح " نقشه راه " توسط كميته چارجانبه مركب از نمايندگان آمريكا ، اروپا ، سازمان ملل و روسيه براي برقراري صلح ميان فلسطينيان و اسرائيلي ها تهيه

شده است .