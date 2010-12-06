شعبان فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با احتساب این کارتها، اکنون تعداد دارندگان کارتهای بازرگانی در استان ایلام به بیش از سه هزار نفر افزایش یافته است.

وی بیان داشت: کلیه دارندگان این کارتها از برنامه کلاس های آموزشی در زمینه آشنایی با تازه ترین راه های صادرات، واردات و بازرگانی خارجی برخوردار شده اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایلام گفت: دارندگان این کارتها بر اساس قانون می توانند در عرصه صادراتی در گمرک های کشور فعالیت کنند.

فروتن گفت: فعالان عرصه بخش خصوصی با توجه به اینکه بازارچه مرزی مهران دارای موقعیت منحصر به فردی برای توسعه صادرات غیرنفتی است، می توانند از این مزیت به نحوه مطلوبی استفاده کنند.

بازارچه مرزی مهران یکی از مهمترین کانونهای تردد زوار و صدور کالای از ایران به عراق است.