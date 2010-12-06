واحدهای صنفی هرمزگان به دستگاه های کارتخوان بانکی مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی قاسمی پیش ازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنفی در جمع خبرنگاران بیان داشت: با گذشت دو ماه از شروع طرح تجهیز واحدهای صنفی، پیشرفت استان هرمزگان در تجهیز واحدهای صنفی به دستگاه کارتخوان بانکی 32.792 درصد بوده که در کشور مقام دوم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بر اساس ماده 71 قانون نظام صنفی مبنی بر تجهیز تمامی واحدهای صنفی مشمول صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال در سراسر کشور، در دو ماهه اخیر از زمان اجرائی شدن این قانون، استان هرمزگان توانسته است مقام چهارم را به خود اختصاص دهد.

قاسمی ادامه داد: در بخش تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش در کشور، استان2.916 درصد پیشرفت دارد که با رتبه نخست این جایگاه تنها حدود 2.22 درصد اختلاف وجود دارد.

وی گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری تمامی واحدهای صنفی به این دو دستگاه مجهز شوند.