هنرمندان تئاتر و سینما از "حضرت والا" دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب نمایش "حضرت والا" به کارگردانی حسین پاکدل که در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود میزبان اهالی رسانه و هنرمندانی چون منیژه محامدی ، محمد اسکندری، هوشنگ گلمکانی، شهرام مکری و جمعی از هنرمندان تئاتر بود.

در "حضرت والا " که اجرای خود را از روز دوم آذرماه آغاز کرده، عاطفه رضوی، مهدی سلطانی، مهدی پاکدل، داریوش موفق و... بازی می‌کنند. در خلاصه این نمایش آمده است: عمارتی متروک. ایرج، جوانی عاشق‌پیشه وارد این عمارت ممنوع می‌شود و با استفاده از دفتر خاطرات به جا مانده در آنجا، خاطره عشق خود را با حضور ارواح سرگردان مأوا گرفته در این عمارت برای ما بازسازی می‌کند. اما به جای عشق، خیال و خاطره، کابوس‌هایی برای ایرج شکل می‌گیرد و در نهایت ایرج را به درون خود می‌بلعد...