جواد محقق شاعر و پژوهشگر با تسلیت درگذشت شمس آلاحمد به خانواده، دوستان، دوستداران وی و اهل قلم به خبرنگار مهر گفت: شمس آل احمد از کسانی بود که وجود و نام او، یاد عزیز ارجمندی چون جلال آل احمد را زنده میکرد و اگر هیچ فضیلت دیگر در وی نبود، تداعی یاد برادر بزرگوارش جلال کافی بود که او دوست داشته شود.
وی ادامه داد: البته شمس آلاحمد از چهرههای ادبی روزگار خودش بود و پس از انقلاب هم با دور شدن از فضاهای شبه روشنفکری و همگامی با مردم، هممسیری خودش را با جلال نشان داد و نشان داد کسی است که جرأت تصمیمگیریهای برخلاف جریان شبهروشنفکری را دارد و لااقل این درس را از جلال آموخته است.
شاعر "در خانه ما" با اشاره به اینکه آثار شمس آل احمد مورد غفلت قرار گرفته است، بیان کرد: آثار وی در زیر نام و سایه جلال مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است و جا دارد که این آثار به طور مجزا مورد تامل قرار گیرد گرچه دوستدارانش انتظار داشتند آثار بیشتری تالیف می کرد.
محقق درباره گفتگویی که سالها پیش با شمس آل احمد انجام داده بود توضیح داد: در سالهای آخر دهه گذشته مصاحبهای از زاویه مرور سابقه معلمیاش در مدارس کشور با وی داشتم که در زمان سردبیریام در "رشد معلم" منتشر شد و در آنجا زندگینامه کاملی از زبان خودش همراه با خاطراتی از زندگیش آورده شده است که آن گفتگو بعدها همراه با چند گفتگوی دیگرتوسط انتشارات مدرسه در قالب مجموعه "یاد ماندگار" به چاپ رسید.
این پژوهشگر در توضیح دلایل انزوای ادبی شمس آل احمد عنوان کرد: در سالهای اول انقلاب که وی از سوی حضرت امام خمینی(ره) به عنوان نماینده ایشان در روزنامه اطلاعات مشغول به فعالیت شد بخش عمدهای از وقت او صرف اداره امور روزنامه و سفرهایی به کشورهای مختلف برای سخنرانی شد و به دلیل کسالتی که از دیرباز داشت خیلی فرصت آفرینش آثار جدید برایش فراهم نشد.
وی در پایان گفت: البته شاید با وقوع انقلاب دیگر ضرورتی برای نگارش آثار بیشتر ندید ولی بهتر بود که دست به نگارش آثار جدیدتر میزد.
نظر شما