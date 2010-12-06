"آناهیتا" یک تجربه جدید در کارنامه من است

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب گذشته نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "آناهیتا" با حضور عزیزالله حمیدنژاد کارگردان و تهیه‌کننده، میترا حجار بازیگر و ستار اورکی آهنگساز در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در ابتدای این نشست عزیزالله حمید نژاد گفت: نگارش فیلمنامه‌ "آناهیتا"، پیش از این تجربه نشده بود و طبیعی است که نگارش این کار و ساخت آن هم دشوار باشد. اما من در اکثر آثارم بیشتر بر مسائل اجتماعی، ملی و در کنار آن حوزه دفاع مقدس توجه می کنم.

وی افزود: انگیزه من از این که به سراغ این موضوع رفتم، قداست آب بود و این فیلم را نیز برای مبنای همین موضوع ساختم و همیشه به این امر فکر می‌کردم که چرا پشت یک مسافر آب می‌ریزند، در ظروف قدیمی آب، آیات قرآن نوشته شده یا به‌ طور مثال چرا عرفای قدیم برای شفای بیماران آب تجویز می‌کردند و...



حمید نژاد در ادامه بیان کرد: حدود چهار سال پیش اولین بار با تحقیقات ایماتو آشنا شدم و این کنجکاوی در من به وجود آمد تا در مورد قداست آب تحقیقاتی انجام دهم. در همین ارتباط در سمینارهای مختلف شرکت کردم و تحقیقات ایماتو را در ذهن خود تلفیق کردم و در بستر یک درام اجتماعی آن را به مخاطب ارائه دادم.

میترا حجار در نمایی از "آناهیتا"

در ادامه میترا حجار بازیگر این فیلم گفت: وقتی بعد از مدتی به ایران برگشتم، "آناهیتا" دومین تجربه کاری من بود. پیش از این در خارج از کشور تصاویر زیبایی از کریستال‌های آب ایماتو را دیده بودم و با آن آشنایی داشتم و تحت تاثیر این موضوع بودم. وقتی فیلمنامه این فیلم به من پیشنهاد شد، چون در این زمینه مطالعه داشتم در مورد بازی‌ام نظری ندادم اما کلیت فیلم یک کار متفاوت بود و ما در سینمای ایران تا به حال چنین آثاری نداشتیم. افتخار می‌کنم که در این فیلم بازی کردم و امیدوارم این نقش را خوب ایفا کرده باشم.

کارگردان "اشک سرما" در ادامه افزود: درحوزه درام‌، نویسنده ناگزیر است به یک قالب دست پیدا کند. اما در بعضی مواقع یک قالب هم جواب نمی‌دهد و من سعی کردم طرح یک بحث علمی خشک نباشد و آن را در قالب ژانر اجتماعی، معمایی به مخاطب ارائه دهم. بعضی‌ها این فیلم را در ژانر پلیسی دسته‌بندی کرده‌اند اما من به این دسته‌بندی اعتقاد ندارم. اگر قرار بود به آزمایش صرف عمل می‌کردم، فیلم از نظر نمایشی جذابیت نداشت و در ژانر پلیسی هم فیلم به یک اثر مستند تبدیل می‌شد.

وی درباره جذابیت این فیلم برای مخاطب گفت: به عقیده من اگر قرار باشد هر فیلمسازی نگران باشد تا اثرش با مخاطب ارتباط برقرار نکند، دیگر قدمی به عرصه‌های جدید نمی‌تواند بگذارد و اگر کارگردان ریسک نکند کار زیادی انجام نداده است. به عقیده من به هر حال هر فیلمسازی باید زمانی جسارت به خرج دهد، ممکن است شکست بخورد یا پیروز شود اما هر دوی این شرایط شیرین است. من دوست ندارم مدام از دست دیگران تقلب کنم و سوژه‌های تکراری بسازم.

حجار در ادامه درباره انتخاب بازیگران "آناهیتا" عنوان کرد: به نظر من انتخاب بازیگر خوبی در این فیلم صورت گرفته است. من به بازی شهاب حسینی علاقه دارم، سامان ارسطو از بازیگران قدیمی‌ تئاتر است و در مقطعی با او تئاتر کار کرده‌ام. نرگس محمدی هم از جوانان با استعداد است که چینش اینها کنار هم یک تیم بازیگری خوب را در این فیلم تشکیل داد.

حمید نژاد در این ارتباط گفت: انتخاب بازیگر یکی از مهمترین کارهایی است که من به آن وسواس زیادی دارم و سعی می‌کنم متناسب با فیلمنامه هر بازیگری را برای آن نقش انتخاب کنم. اما دست ما در سینمای ایران بسته است. سعی کردم بهترین‌ها را کنار هم قرار دهم و در این میان میترا حجار بهترین گزینه برای نقش خورشید بود و با نرگس محمدی خیلی همکاری داشتند. وی در طول کار به او اعتماد به نفس داد تا در ایفای این نقش مشکلی نداشته باشد. این موارد در سینمای ایران کم یافت می‌شود. پوریا پورسرخ و شهاب حسینی هم با تجربه بودند.

ستار اورکی آهنگساز این فیلم در ادامه عنوان کرد: من حدود سه ماه مدام با حمیدنژاد درگیر این کار بودم و او پنج کتاب از ایماتو را در اختیار من گذاشت تا مطالعه کنم و روی انتخاب موسیقی من این کتاب‌ها تاثیر زیادی داشتند. چرا که فضا برای من باورپذیرکردند و من در مرحله تدوین، راف کات، فاین کات هم همراه گروه بودم. با راهنمایی کارگردان که وسواس زیادی داشت و موسیقی را هم می‌شناخت موسیقی را انجام دادیم و در ساخت موسیقی از سازهای محلی فولکلور استفاده کردم که در سینمای ایران برای اولین بار از این سازهای محلی استفاده شده بود.



حمید نژاد تاکید کرد: اگر موافق فیلم نبودم، هرگز آن را نمی‌ساختم. این فیلم یک تجربه جدید در کارنامه من بود. اگر شرایط ایده‌الی داشتم، کار تاثیرگذارتری می‌ساختم اما در حد توان خود یک فیلم جدید در قالب ژانر اجتماعی معمایی ساخته‌ام تا درگام‌های بعدی موثرتر باشم.

وی در ادامه افزود: به هر حال دوست دارم فیلم با مخاطب عام ارتباط برقرار کند، این فیلم در اکران شرایط خوبی دارد، اما شرایط کلی نمایش در سینمای ایران بد است و امروزه با اکران همزمان 11 فیلم، فیلمسوزی رخ می‌دهد. فیلم‌های متعارف مدام ساخته می‌شوند اما من دوست داشتم با ساخت این فیلم در کارنامه خود تنوع داشته باشم و امیدوارم مسئولان شرایطی را فراهم آورند که این نوع فیلم‌ها هم ساخته شود.