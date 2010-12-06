  1. استانها
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

95 درصد از روحانیون کهگیلویه وبویراحمد در دفاع مقدس حضور داشتند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: 95 درصد از روحانیون این استان در هشت سال دفاع مقدس حضوری فعال داشتند.

حجت الاسلام موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، از برگزاری یادواره 34 شهید روحانی استان در دی ماه سال جاری خبر داد و افزود: این یادواره با هدف آشنایی نسل جوان با نقش موثر روحانیون در دفاع مقدس برگزار می گردد.

موسوی همچنین یادآور شد: زندگی نامه شهدای روحانی استان در حال تدوین است و به زودی کتابی از آن منتشر می شود.

وی بیان داشت: دشمن همیشه سعی داشته که بین مردم با روحانیت فاصله ایجاد کند اما با هوشیاری مردم و روحانیون، این توطئه دشمن نقش بر آب شده است.

موسوی نامگذاری یکی از میادین و یا خیابان های اصلی شهر به نام شهدای روحانی و طراحی تندیس یادواره شهدای روحانی استان را از دیگر برنامه های در دست اجرا در این استان عنوان کرد.

کد خبر 1205018

