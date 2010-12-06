  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

ساخت تئاتر شهر دوم تهران از سر گرفته شد

ساخت تئاتر شهر دوم تهران از سر گرفته شد

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از آغاز به کار مجدد عملیات اجرایی پروژه نینوا و تئاتر شهر دوم تهران خبر داد و گفت: با پیش بینی انجام شده این پروژه در مدت زمان چهار سال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر تشکری نیا با اشاره به اینکه این پروژه به علت تداخل با پروژه پل جوادیه متوقف شد افزود: هم اکنون با پایان یافتن پروژه پل جوادیه و تحویل مجدد زمین پروژه نینوا، در حال تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی ساخت پروژه نینوا هستیم.

وی ادامه داد: در پروژه نینوا پیش بینی ساخت یک سالن نمایش 600 نفری با داشتن تمام امکانات اعم از سامانه ها و دستگاه های صوتی، نور، تصویر و همچنین صحنه متحرک، برج صحنه و سالنهای کارگاهی الحاقی (Black Box) برای تکمیل سالن در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران افزود: همچنین احداث سالن ویژه همایشهای فرهنگی - هنری با ظرفیت یک هزار و 200 نفر پیش بینی شده که از تمام امکانات مورد نیاز نیز برخوردار است و راسته بازار سنتی با کاربری فرهنگی نیز به این مجموعه متصل می شود.

به گفته وی، این فضاها در زمینی به مساحت 36 هزار مترمربع در ضلع شرقی پل جوادیه ساخته می شوند.

کلنگ ساخت پروژه نینوا و تئاتر شهر دوم تهران در دی ماه سال 85 توسط شهردار تهران به زمین زده شد ولی به دلیل اجرای پروژه پل جوادیه در محل زمینهای انبار نفت، تا اتمام ساخت این پل به تعویق افتاد.

 

کد مطلب 1205019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها