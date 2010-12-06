ساخت تئاتر شهر دوم تهران از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر تشکری نیا با اشاره به اینکه این پروژه به علت تداخل با پروژه پل جوادیه متوقف شد افزود: هم اکنون با پایان یافتن پروژه پل جوادیه و تحویل مجدد زمین پروژه نینوا، در حال تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی ساخت پروژه نینوا هستیم.

وی ادامه داد: در پروژه نینوا پیش بینی ساخت یک سالن نمایش 600 نفری با داشتن تمام امکانات اعم از سامانه ها و دستگاه های صوتی، نور، تصویر و همچنین صحنه متحرک، برج صحنه و سالنهای کارگاهی الحاقی (Black Box) برای تکمیل سالن در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران افزود: همچنین احداث سالن ویژه همایشهای فرهنگی - هنری با ظرفیت یک هزار و 200 نفر پیش بینی شده که از تمام امکانات مورد نیاز نیز برخوردار است و راسته بازار سنتی با کاربری فرهنگی نیز به این مجموعه متصل می شود.

به گفته وی، این فضاها در زمینی به مساحت 36 هزار مترمربع در ضلع شرقی پل جوادیه ساخته می شوند.

کلنگ ساخت پروژه نینوا و تئاتر شهر دوم تهران در دی ماه سال 85 توسط شهردار تهران به زمین زده شد ولی به دلیل اجرای پروژه پل جوادیه در محل زمینهای انبار نفت، تا اتمام ساخت این پل به تعویق افتاد.



