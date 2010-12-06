به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم محصول 2002 آمریکا است که به کارگردانی مارتین جی یو آی ساخته شده و در آن تام اسکریپ و ایان سامر هالدر بازی کردند و داستان درباره زندگی پسر جوانی است که در رشته پرستاری به تحصیل میپردازد و با ورودش به یک مرکز مراقبت از بیماران سرطانی ماجرایی برایش پیش میآید.
- مجموعه مستند "رخنه در اسرار" در 23 قسمت به موضوعهای علمی و متافیزیکی میپردازد. این مجموعه چهارشنبه 17 آذر ماه از شبکه مستند پخش میشود.
- اداره کل پویانمایی سیما مجموعه "افسانه آرش" را در 26 قسمت و با تکنیک دو بعدی به کارگردانی علیرضا کاویان راد تهیه میکند. این مجموعه در هر قسمت قصد دارد یک قهرمان افسانهای را معرفی کند.
- مجموعه "نسیمی از شرق" کاری از گروه تأمین برنامه شبکه دو سیماست که به کارگردانی و تهیه کنندگی اکبر تدبیری با موضوع قلعههای تاریخی استان خراسان جنوبی به زودی از این شبکه روی آنتن میرود.
- برنامه "رادیو هفت" به تهیهکنندگی منصور ضابطیان از فردا 15 آذرماه آیتمهایی با ماه محرم پخش میکند.
- مستند نمایشی "آذر" 16 آذر از شبکه آموزش روی آنتن میرود. این مستند به تهیهکنندگی حسنعلی کرمی و کارگردانی محمدفواد عباچی پخش میشود.
