  هنر
  رادیو و تلویزیون
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

اخبار تلویزیون/

فیلم "در جستجوی آرامش" از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم سینمایی "در جستجوی آرامش" چهارشنبه 17 آذرماه ساعت 20:55 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم محصول 2002 آمریکا است که به کارگردانی مارتین جی یو آی ساخته شده و در آن تام اسکریپ و ایان سامر هالدر بازی کردند و داستان درباره زندگی پسر جوانی است که در رشته پرستاری به تحصیل می‌پردازد و با ورودش به یک مرکز مراقبت از بیماران سرطانی ماجرایی برایش پیش می‌آید.

- مجموعه مستند "رخنه در اسرار" در 23 قسمت به موضوع‌های علمی و متافیزیکی می‌پردازد. این مجموعه چهارشنبه 17 آذر ماه از شبکه مستند پخش می‌شود. 

- اداره کل پویانمایی سیما مجموعه "افسانه آرش" را در 26 قسمت و با تکنیک دو بعدی به کارگردانی علیرضا کاویان راد تهیه می‌کند. این مجموعه در هر قسمت قصد دارد یک قهرمان افسانه‌ای را معرفی کند.  
 
- مجموعه "نسیمی از شرق" کاری از گروه تأمین برنامه شبکه دو سیماست که به کارگردانی و تهیه کنندگی اکبر تدبیری با موضوع قلعه‌های تاریخی استان خراسان جنوبی به زودی از این شبکه روی آنتن می‌رود.
 
- برنامه "رادیو هفت" به تهیه‌کنندگی منصور ضابطیان از فردا 15 آذرماه آیتم‌هایی با ماه محرم پخش می‌کند.
 
- مستند نمایشی "آذر" 16 آذر از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. این مستند به تهیه‌کنندگی حسنعلی کرمی و کارگردانی محمدفواد عباچی پخش می‌شود.
